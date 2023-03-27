Украинцы собрали более 58,5 миллионов на дроны-камикадзе, покупая «крепкую» соль — Finance.ua

Украинцы собрали более 58,5 миллионов на дроны-камикадзе, покупая «крепкую» соль Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Украинцы собрали более 58,5 миллионов на дроны-камикадзе, покупая «крепкую» соль

В рамках продаж специальной партии соли «Міць. Українська кам’яна» удалось собрать более 58,5 млн грн. Это позволит украинской разведке приобрести около 2200 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме

«Собрали более 58,5 грн через United24 на дроны-камикадзе для ГУР. Все благодаря проекту „Міць. Українська кам’яна“. Теперь разведка получит более 2200 беспилотников FPV. Это стало возможно благодаря каждому, кто приобрел свою пачку „крепости“. А также вкладам наших доноров и бизнеса, который более года непрерывно поддерживает армию», — отметил он.

Федоров уточнил, что компания Rozetka и Сильпо взяли на себя часть затрат на себестоимость соли. Вторую часть — покрыли доноры United24. Еще более 8 млн грн собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова.

Напомним, к годовщине полномасштабного вторжения ГП «Артемсоль» и фандрейзинговая платформа United24 выпустили специальную партию соли — «Міць. Українська кам’яна», добытой в Соледаре, чтобы поддержать Главное управление разведки Министерства обороны Украины — сформировать флотилию дронов-камикадзе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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