Средний донат снизился. Как ІТ-специалисты поддерживают ВСУ — аналитика Сегодня 07:43 — Личные финансы

Средний донат снизился. Как ІТ-специалисты поддерживают ВСУ — аналитика

Прошлым летом более 80% украинских айтишников регулярно донатили в среднем 10% своих доходов. В этом году к полномасштабной войне прибавился кризис в мировом ІТ, и ситуация усложнилась. Хотя, как и в прошлом году, более 80% айтишников регулярно переводят деньги на поддержку армии, средний донат упал с $270 до $190 в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Dou.ua.

Большинство специалистов продолжает донатить

Большинство айтишников, независимо от специализации, уровня доходов и места жительства, активно переводят средства на ВСУ. В общей сложности 81% специалистов регулярно участвуют в разных сборах.

Чаще донатят опытные айтишники с высокими зарплатами. Регулярно помогают армии более 80% респондентов с доходом более $1000 и тайтлом Middle+.

Однако даже среди тех, кто тратит больше, чем зарабатывает, 61% дают средства на ВСУ. Интерны и джуны донатят несколько реже, чем их более опытные коллеги, но более 60% из них все же поддерживают армию финансово. Среди специалистов, зарабатывающих до $500 в месяц, 46% совершают пожертвования.

Специалисты, находящиеся за границей, активно поддерживают украинскую армию. Те, кто планирует вернуться в Украину, чаще приобщаются к сборам против тех, кто планирует остаться в другой стране (82% против 69%).

Медианный донат за год снизился на 30%

Размер среднемесячного пожертвования за год уменьшился на 30%, с $270 прошлым летом до $190 сегодня. Меньше стали донатить айтишники всех специализаций, тайтлов и места жительства.

Инфографика: Dou

Сегодня айтишники переводят меньше доходов, чем в начале полномасштабного вторжения. В 2022 году 40% айтишников донатили более 10% своего дохода, а в текущем году таких 24%. Чаще айтишники отдают на благотворительность до 5% дохода (44% донаторов), а еще 32% — от 6 до 10%. 2% перечисляют более 50% зарплаты.

Инфографика: Dou

В прошлом году медианный донат айтишников всех тайтлов и специализаций составил около 10% зарплаты, а у специалистов с высокими доходами (Architect, Tech Lead) — 15%. Сейчас специалисты, зарабатывающие до $2000, перечисляют 5−9% зарплаты, а все остальные — 10%.

Специалисты до 25 лет, независимо от доходов, тоже склонны помогать финансово армии реже и меньше старших коллег (5% от дохода против 10%).

Размер индивидуальных пожертвований очень разный: 25% специалистов с наименьшими донатами отдают до $80 в месяц, а 25% с наибольшими — свыше $420. 8% айтишников ежемесячно жертвуют более $1000.

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Украинские айтишники за границей ежемесячно переводят на помощь Украине около $230. Это больше, чем ныне живущие в Украине специалисты (их медианный донат — $180).

Эта разница обусловлена ​​более высокими доходами специалистов за рубежом ($3600 в месяц против $2700 в Украине). Специалисты, живущие в Украине, донатят большую часть своих доходов, чем живущие за рубежом (в среднем 10% против 6%), однако из-за меньшей медианной зарплаты их ежемесячные донаты несколько ниже, чем у эмигрантов.

Инфографика: Dou

Dou По материалам:

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