Украинцы стали вдвое меньше донатить на ВСУ: какие суммы жертвуют (опрос) — Finance.ua
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Украинцы стали вдвое меньше донатить на ВСУ: какие суммы жертвуют (опрос)

Личные финансы
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Украинцы стали вдвое меньше донатить на ВСУ: какие суммы жертвуют (опрос)
Украинцы стали вдвое меньше донатить на ВСУ: какие суммы жертвуют (опрос)
Украинцы донатят на ВСУ 1525 гривен в среднем. Это вдвое меньше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют результаты опроса коммуникационного агентства Postmen.
Исследователи опросили около 80% украинцев, оставшихся в Украине, и около 20% уехавших за границу после начала полномасштабного вторжения рф (больше всего из них находятся в Польше, Германии, Великобритании и Франции). Большинство из них, 82%, не планируют возвращаться в Украину до окончания войны.
Украинцы стали вдвое меньше донатить на ВСУ: какие суммы жертвуют (опрос)
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Для сравнения, по состоянию на февраль 2023 года средняя сумма доната в «Повернись живим» составила 3500 гривен. А в феврале 2022 года, год назад, эта сумма составляла 2000 гривен.
Украинцы стали вдвое меньше донатить на ВСУ: какие суммы жертвуют (опрос)
Более половины опрошенных (56,8%) утверждают, что их расходы значительно увеличились. В то же время возросла и доля тех, у кого уменьшились сбережения, или они вообще отсутствуют. О том, что у них есть финансовый запас на полгода и больше, сказали менее 40% респондентов.
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Украинцы не экономят на продуктах (45%), лекарствах (42%) и оплате коммунальных услуг (31%). Большая часть 61,7% стали больше поддерживать украинские бренды. Среди них 69% женщин и 55% мужчин.
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Что касается донатов, то чем старше опрашиваемый, тем меньше сумма его пожертвований (особенно среди украинцев старше 50 лет). Молодежь готова отдавать больше всего. В общей сложности 90,3% в течение года донатили на ВСУ.
Украинцы стали вдвое меньше донатить на ВСУ: какие суммы жертвуют (опрос)
Больше всего донатов присылали в фонд «Повернись живим» (68%) и фонд Сергея Притулы (58%). Также 45% делали донаты в фонды «Таблеточки» и UAnimals.

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По материалам:
The Village Україна
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