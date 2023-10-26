Сколько средств задонатили украинцы в крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Сколько средств задонатили украинцы в крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика) Вчера 11:01 — Личные финансы

За 9 месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Больше всего донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть больше 3 млрд гривен — получил фонд «Вернись живым», еще около 1,5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

Инфографика: Опендатабот

United24

С начала года больше всего пожертвований поступило для нужд ВСУ — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема).

В мае 2023 года платформа United 24 начала сборы по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки.

В течение пяти месяцев на соответствующие счета было перечислено 31 млн гривен и 76 млн гривен.

Инфографика: Опендатабот

В общей сложности платформа United24 собрала подавляющее большинство — две трети от общей суммы донатов всех фондов.

Инфографика: Опендатабот

Фонд «Вернись живым»

Фонд «Вернись живым» в августе 2023-го побил свой рекорд — тогда на его счета поступило 0,5 млрд гривен, что является лучшим показателем за последние полтора года.

Больше всего донатов этот фонд собирал только в первые месяцы полномасштабного вторжения. При этом, 281 млн гривен, или более половины августовских донатов, «Вернись живым» получил за пять дней — с 14-го по 18-е число. В это время в фонде проходил проект «Операция «Единство», в рамках которого собирались средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом.

В целом с мая 2022 года на счета этого фонда в среднем поступало 320 млн гривен в месяц.

Инфографика: Опендатабот

Фонд Сергея Притулы

Фонд Сергея Притулы рекордную сумму донатов — почти 243 млн гривен — собрал в июле.

В фонде отмечают, что это связано с проведением Мегазбора на закупки украинским военным беспилотников, лодок и грузовиков.

Всего в среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн гривен.

Инфографика: Опендатабот

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