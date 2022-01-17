В «Прозорро.Продажи» объявили более 3000 земельных аукционов

По состоянию на 19 января в системе “Прозорро.Продажи” объявлено 3010 земельных аукционов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что уже объявлено 1975 аукционов по аренде земли и 1035 – по ее отчуждению. Общая площадь земельных участков, которые предлагаются к сдаче в аренду, составляет 14 537 га, их стоимость достигает 71 млн грн.
На продажу выставлено 1609 га с общей стоимостью всех лотов в 877 млн грн. В Минагрополитики отмечают, что продают частные земли или земли не с/х назначения. В настоящее время продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом запрещена.
В пятерку областей с самой высокой стартовой стоимостью лотов по аренде вошли Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская и Волынская области. Под продажу самая дорогая земля – на Львовщине, Киевщине, Закарпатье, Одесчине, Харьковщине.
В системе также объявлено 2166 аукционов по аренде и продаже сугубо с/х земли (1571 – по аренде и 592 – по продаже). Это 72% от всех земельных аукционов в системе. Общая стоимость таких лотов – 247 млн грн (30 млн грн – аукционы по аренде земли, 217 млн грн – по ее продаже). Общая площадь земельных участков, выставленных на торги, – 13 788 га (13 453 га по аренде и 1335 га – по отчуждению земли).
Согласно информации Минагрополитики, рост цены на торгах составляет 203%. При этом рост цены на земли именно с/х назначения по уже завершенным электронным торгам превышает 400%. В настоящее время успешно состоялись 855 земельных торгов, а полностью завершено 453 земельных торга.
1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица – граждане Украины с ограничением в 100 га.
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