Налоговая заявила о нереалистично низких доходах некоторых кафе и баров Сегодня 14:28 — Казна и Политика

Налоговая заявила о нереалистично низких доходах некоторых кафе и баров

Государственная налоговая служба провела анализ работы ресторанов, кафе и баров и выяснила, что часть декларирует слишком низкие доходы. Некоторые заведения указывают выручку всего до 50 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«По мнению налоговой, такие показатели экономически необоснованны. Даже небольшое заведение обычно требует минимум трех работников — повара, официанта и бармена. При этом в соответствии с законодательством заработная плата каждого из них не может быть менее 8 тысяч гривен», — сказано в сообщении.

Кроме зарплаты, владельцы ресторанов должны тратить средства на:

лицензию на продажу алкоголя;

содержание помещения;

закупку продуктов;

уплату налогов;

прочие расходы на ведение бизнеса

Некоторые рестораторы декларируют только безналичные операции или показывают наличные расчеты в минимальном объеме — до 5% от общей выручки.

В результате становится очевидным, что при задекларированных доходах в пределах 50 тысяч гривен ни одно заведение фактически не могло бы работать.

Читайте также Украинский бизнес задекларировал более 100 млрд грн налога на прибыль за полгода

«Это вредит не только бюджету государства, но и самому бизнесу, ведь рисковые учреждения попадают под усиленный контроль», — подчеркивают в ГНС.

Там напоминают, что все расчетные операции должны производиться через регистраторы расчетных операций в полном объеме.

Напомним, и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух ранее сообщила , что после введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем.

В июле Кабинет Министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства в работу предприятий. Налоговая и таможня должны ограничить проверки для предприятий с низкой степенью риска.

InvestMarket от «Минфин» . 👉 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.