Налоговая заявила о нереалистично низких доходах некоторых кафе и баров
Государственная налоговая служба провела анализ работы ресторанов, кафе и баров и выяснила, что часть декларирует слишком низкие доходы. Некоторые заведения указывают выручку всего до 50 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
«По мнению налоговой, такие показатели экономически необоснованны. Даже небольшое заведение обычно требует минимум трех работников — повара, официанта и бармена. При этом в соответствии с законодательством заработная плата каждого из них не может быть менее 8 тысяч гривен», — сказано в сообщении.
Кроме зарплаты, владельцы ресторанов должны тратить средства на:
- лицензию на продажу алкоголя;
- содержание помещения;
- закупку продуктов;
- уплату налогов;
- прочие расходы на ведение бизнеса
Некоторые рестораторы декларируют только безналичные операции или показывают наличные расчеты в минимальном объеме — до 5% от общей выручки.
В результате становится очевидным, что при задекларированных доходах в пределах 50 тысяч гривен ни одно заведение фактически не могло бы работать.
«Это вредит не только бюджету государства, но и самому бизнесу, ведь рисковые учреждения попадают под усиленный контроль», — подчеркивают в ГНС.
Там напоминают, что все расчетные операции должны производиться через регистраторы расчетных операций в полном объеме.
Напомним, и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух ранее сообщила, что после введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем.
В июле Кабинет Министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства в работу предприятий. Налоговая и таможня должны ограничить проверки для предприятий с низкой степенью риска.
