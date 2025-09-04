0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая заявила о нереалистично низких доходах некоторых кафе и баров

Казна и Политика
163
Налоговая заявила о нереалистично низких доходах некоторых кафе и баров
Налоговая заявила о нереалистично низких доходах некоторых кафе и баров
Государственная налоговая служба провела анализ работы ресторанов, кафе и баров и выяснила, что часть декларирует слишком низкие доходы. Некоторые заведения указывают выручку всего до 50 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
«По мнению налоговой, такие показатели экономически необоснованны. Даже небольшое заведение обычно требует минимум трех работников — повара, официанта и бармена. При этом в соответствии с законодательством заработная плата каждого из них не может быть менее 8 тысяч гривен», — сказано в сообщении.
Кроме зарплаты, владельцы ресторанов должны тратить средства на:
  • лицензию на продажу алкоголя;
  • содержание помещения;
  • закупку продуктов;
  • уплату налогов;
  • прочие расходы на ведение бизнеса
Некоторые рестораторы декларируют только безналичные операции или показывают наличные расчеты в минимальном объеме — до 5% от общей выручки.
В результате становится очевидным, что при задекларированных доходах в пределах 50 тысяч гривен ни одно заведение фактически не могло бы работать.
Читайте также
«Это вредит не только бюджету государства, но и самому бизнесу, ведь рисковые учреждения попадают под усиленный контроль», — подчеркивают в ГНС.
Там напоминают, что все расчетные операции должны производиться через регистраторы расчетных операций в полном объеме.
Напомним, и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух ранее сообщила, что после введения моратория в августе количество фактических проверок бизнеса сократилось почти на треть по сравнению с июлем.
В июле Кабинет Министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства в работу предприятий. Налоговая и таможня должны ограничить проверки для предприятий с низкой степенью риска.
👉 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин» .
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems