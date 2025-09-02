Украинский бизнес задекларировал более 100 млрд грн налога на прибыль за полгода — Finance.ua

Украинский бизнес задекларировал более 100 млрд грн налога на прибыль за полгода Сегодня 16:13

За полгода более 28 тыс. украинских компаний подали декларации по налогу на прибыль предприятий. Общая сумма задекларированных к уплате обязательств составляет 109,3 млрд грн, из которых 57,3 млрд грн приходится на второй квартал.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Показатель этого года на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда компании задекларировали 98,3 млрд грн.

Около 21,6 тысячи компаний определили положительный финансовый результат и будут иметь налоговые обязательства. Это на 2,4 тысячи больше, чем в прошлом году.

В то же время доля предприятий, декларирующих убытки, хоть и остается существенной, постепенно сокращается. В количественном измерении таких плательщиков стало на 43 больше, однако в процентном соотношении их доля уменьшилась почти на два процентных пункта.

В то же время рост поступлений сопровождается снижением уровня реальной оплаты. По словам Гетманцева, в первом полугодии 2025 года уровень уплаты налога на прибыль составил 1,35%, что на 0,08 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом доходность бизнеса в денежном исчислении выросла на 1,6 трлн грн.

