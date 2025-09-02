Что нельзя брать с собой в круиз — Finance.ua

Что нельзя брать с собой в круиз Сегодня 20:20 — Личные финансы

Что нельзя брать с собой в круиз

Хотя круизные путешествия предлагают более ослабленный опыт путешествия, чем перелет, они все же имеют строгие правила безопасности по поводу того, что можно, а что нельзя брать на борт.

Маркус Линдблад, руководитель юридического отдела и внешних связей Haypp, рассказал о предметах, из-за которых туристов могут не допустить на борт, пишет Эxpress

Эти предметы кажутся простыми, но на самом деле могут вызвать серьезные проблемы, если их найдут в вашем багаже.

1. Удлинители

Первое, что вам следует оставить, — это удлинители. Хотя они полезны для обеспечения доступа ко всей вашей электронике в каюте, их не разрешено перевозить на большинстве круизных лайнеров.

Это связано с повышенным риском пожара и потенциальной перегрузкой электрических цепочек салона. У пассажиров, которых поймают с удлинителями при регистрации, их, вероятно, конфискуют.

2. Портативные отпариватели

Портативные отпариватели вместе с дорожными утюгами и чайниками являются одними из первых в списке запрещенных предметов из соображений пожарной безопасности.

3. Чрезмерное количество алкоголя

Третий пункт, запрещенный для большинства круизов — это избыточное количество алкоголя. Большинство круизных линий, совершающих рейсы из Великобритании, разрешают пассажирам провозить небольшое количество вина или шампанского, обычно одну бутылку на взрослого.

Однако крепкие напитки, пиво и любые дополнительные бутылки обычно запрещены и могут быть изъяты на терминале.

4. Вейпы и сигареты

У операторов круизных лайнеров есть строгие правила относительно вейпинга и курения, чтобы минимизировать риск пожара и поддерживать комфортные условия для всех пассажиров. Курение, включая вейпинг, запрещено во всех каютах и на ​​частных балконах.

Те, кого поймают на нарушении этих правил, могут столкнуться со значительными штрафами, если в результате этого потребуется тщательная уборка комнаты или «плата за уборку каюты».

На большинстве кораблей есть специально отведенные места для курения на открытом воздухе с четкими знаками, разделяющими зоны для курящих и некурящих. Важно, что электронные сигареты и вейп-устройства подпадают под те же ограничения, что и традиционные сигареты, а пассажирам не разрешается вейпить в помещении, даже незаметно.

