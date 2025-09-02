Между Польшей и Германией запустят новые поезда — Finance.ua
Между Польшей и Германией запустят новые поезда

Deutsche Bahn (DB) и польский оператор PKP Intercity (PKP IC) увеличат количество поездов дальнего сообщения между Германией и Польшей, начиная с 14 декабря 2025 года.
Новое расписание движения поездов между Берлином и Варшавой предусматривает двухчасовое сообщение, а также добавление седьмой пары поездов на этом маршруте.
Это изменение является частью усилий обоих операторов, направленных на реагирование на растущий спрос пассажиров и улучшение сообщения между ключевыми городами обеих стран.
Об этом пишет Railmarket.
Новый прямой дневной рейс будет курсировать дважды в день в обоих направлениях по маршруту Лейпциг — Вроцлав — Краков — Перемышль. Один из поездов продолжит путь дальше на восток в Перемышль, расположенный вблизи украинской границы.
Это будет первый случай, когда Лейпциг получит прямое железнодорожное сообщение на дальние расстояния с южной Польшей и польско-украинской границей.
Ожидается, что сообщение с такими городами, как Мюнхен, Нюрнберг и Франкфурт-на-Майне до Вроцлава сократит время в пути примерно на два часа благодаря синхронизированным пересадкам в Лейпциге. Хемниц и Дрезден также будут связаны с новым маршрутом через промежуточные остановки в северной Саксонии.
Также планируются новые ночные рейсы. Ночной поезд Eurocity соединит Берлин с Перемышлем через Вроцлав и Краков, а другой будет курсировать между Берлином и Хелмом через Лодзь и Варшаву. Существующий ночной поезд Шопен между Мюнхеном и Варшавой будет продлен дополнительными вагонами, которые будут курсировать в Краков и Перемышль, что обеспечит прямое сообщение из южной Германии с южной Польшей.
Время в пути между Лейпцигом и Вроцлавом составляет около трех с половиной часов. Маршрут Берлин-Варшава, протяженностью около 570 км, будет продолжать обслуживаться поездами Eurocity, которые будут курсировать без остановок между двумя столицами.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
