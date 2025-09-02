На аукционе Sotheby’s будет представлен 32-каратный бриллиант «Роза пустыни» (фото) — Finance.ua
На аукционе Sotheby’s будет представлен 32-каратный бриллиант «Роза пустыни» (фото)

Изысканный оранжево-розовый бриллиант весом более 30 каратов дебютирует на аукционе Sotheby’s в декабре этого года в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, пишет National Jeweler.
Камень под названием «Роза пустыни» является самым изысканным ярко-оранжево-розовым бриллиантом, который когда-либо оценивался, по данным аукционного дома.
Ожидается, что он будет продан за 5−7 миллионов долларов.
По словам Sotheby’s, бриллиант грушевидной формы весом 31,68 карата имеет сочетание розового и оранжевого цветов, что «похоже на закат солнца».
Аукционный дом представил камень на своей выставке «За пределами: Самые редкие бриллианты мира», которую он провел в сотрудничестве с Инвестиционным управлением Абу-Даби (ADIO) в апреле этого года.
Это была первая публичная выставка аукционного дома в Абу-Даби с 2009 года, свидетельствующая о желании Sotheby’s установить связь с чрезвычайно богатыми жителями Ближнего Востока и о превращении региона в мировой центр роскоши.
На мероприятии были представлены редкие цветные драгоценные камни стоимостью более 100 миллионов долларов.
Первая «Неделя коллекционеров Абу-Даби» пройдет со 2 по 5 декабря.
Коллекция ювелирных изделий и часов, стоимость которой оценивается более чем в 20 миллионов долларов, также включает в себя другие редкие бриллианты и драгоценные камни, а также множество винтажных и современных подписанных изделий известных ювелиров и «очень значимые» винтажные и современные часы, сообщил Sotheby’s.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
