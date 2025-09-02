рф объявила о договоренности относительно строительства крупного газопровода в Китай — Finance.ua

рф объявила о договоренности относительно строительства крупного газопровода в Китай Сегодня 21:34

Российский «Газпром» объявил о подписании соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай через Монголию и о расширении поставок по другим маршрутам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В комментариях российским новостным агентствам из Пекина генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания сможет поставлять по «Силе Сибири-2» до 50 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.

«На основании публичного заявления, сделанного лидерами трех стран — россии, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз — Восток», — сказал Миллер.

Цена будет ниже той, которую «Газпром» получал от европейских потребителей до вторжения в Украину.

Как отмечает Bloomberg, Пекин пока не подтвердил подробности заявления Миллера. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа, сообщая о двусторонних встречах, не упоминало конкретно о трубопроводе, хоть и сообщало, что две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере энергетики.

Обсуждения этого мегапроекта находились в тупике уже несколько лет. В то время как россия стремилась ускорить его реализацию, чтобы компенсировать снижение поставок в Европу после вторжения в Украину, а Европейский Союз рассматривает возможность полного запрета поставок до конца 2027 года, Китай ведет себя гораздо осторожнее. Рост спроса на газ замедляется, и Пекин опасается излишней зависимости от одного поставщика.

Обеспечение хоть какого-либо прогресса в проекте — это дипломатический успех владимира путина и мощный сигнал о крепких связях с Китаем, развивающихся с 2022 года, в то время как россия борется с последствиями западных санкций. Заседание Шанхайской организации сотрудничества совпало с тем, что администрация Трампа усиливает свою риторику и вводит карательные пошлины против стран по всему миру.

Однако комментарии Миллера оставляют без ответа несколько вопросов. Помимо незавершенных ценовых переговоров, непонятно, сможет ли Китай покупать гибкие объемы трубопровода или ему придется выкупать всю его мощность. Кроме того, не были названы сроки строительства и начала поставок. Финансовые подробности также пока не раскрываются.

«Проект строительства „Силы Сибири-2“ и газопровода „Союз-Восток“, транзитного участка через Монголию, а также газотранспортных мощностей в Китае станет самым большим, самым масштабным и капиталоемким газовым проектом в мире», — сказал Миллер.

