Серия Samsung Galaxy S25 превзошла прошлое поколение по объемам продаж — Finance.ua

Серия Samsung Galaxy S25 превзошла прошлое поколение по объемам продаж

Свежие данные подтверждают впечатляющие результаты, включая Galaxy S25 Edge, появившийся на рынке через несколько месяцев после основных моделей.

Серия Galaxy S25 уверенно опередила прошлое поколение по объемам продаж. За первые шесть месяцев после релиза было реализовано 22,7 млн ​​устройств. На долю базовой модели пришлось 7.22 млн, Galaxy S25+ разошелся тиражом 4.5 млн, а абсолютным лидером стал Galaxy S25 Ultra с результатом 10.98 млн единиц. Для сравнения, серия Galaxy S24 за аналогичный период продавалась тиражом в 20.8 млн.

Ультратонкий Galaxy S25 Edge, представленный только в мае, также продемонстрировал уверенный старт: продажи составили 1.01 млн, что говорит о высоком интересе покупателей к компактным и тонким устройствам.

Ставка Samsung на уменьшение толщины смартфонов дает ощутимые плоды. Именно это стало одной из причин успеха складывающегося Galaxy Z Fold 7. Судя по тенденции, компания будет двигаться в этом направлении и дальше.

Ходят разговоры, что версия Plus может быть снята с производства в пользу Edge. Если слухи подтвердятся, то уже в начале следующего года вместе с Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra мы увидим Galaxy S26 Edge. Такой шаг должен укрепить позиции тонкой модели и закрепить ее место в линейке флагманов.

