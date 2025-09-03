Раскрыты технические характеристики финского смартфона HMD Pulse 2 Pro — Finance.ua
Раскрыты технические характеристики финского смартфона HMD Pulse 2 Pro

Финский производитель смартфонов HMD Global готовит новый аппарат серии Pulse под названием Pulse 2.
Его характеристики раскрыл известный инсайдер HMD_MEME'S, регулярно публикующий сведения о продукции компании. HMD Pulse 2 Pro, по слухам, получит 6.72-дюймовый дисплей IPS LCD с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
В устройстве используется Unisoc T7250, включающий два ядра Cortex-A75 с частотой до 1.8 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 до 1.6 ГГц. Модификации памяти будут представлены в трех вариантах: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.
Камеры сохранили простую конфигурацию: основной модуль 50 Мп теперь оснащен оптической стабилизацией изображения (OIS) и дополнен 2-Мп сенсором. Фронтальная камера — 50 Мп. Среди других особенностей ожидаются Android 15 из коробки, три года программных обновлений и пятилетняя гарантия на детали и ремонт.
Емкость аккумулятора осталась неизменной — 5000 мАч, поддерживается зарядка на 20 Вт. Также заявлена ​​защита от брызг по стандарту IP54, модуль NFC и поддержка Wi-Fi.
По данным инсайдера, официальная премьера HMD Pulse 2 Pro состоится в октябре.
По материалам:
iLenta
