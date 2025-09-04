0 800 307 555
ру
Украина нарастила валютные резервы до 46 млрд долларов

Казна и Политика
16
По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 млрд, что на 7% больше, чем в августе.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Рост резервов произошел благодаря значительным поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком на внутреннем рынке.

Динамику резервов определял ряд факторов

1. Поступление и выплаты по государственному долгу.
На валютные счета правительства в августе поступило $6,16 млрд, в том числе:
  • $4,7 млрд — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $1,06 млрд — через счета Всемирного банка;
  • $394,6 млн — от размещения ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $619,8 млн, в том числе:
  • $301,6 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
  • $257,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $15,8 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
  • $44,5 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $426,9 млн.
2. Операции на денежном рынке.
Национальный банк продал на валютном рынке $2,76 млрд и выкупил в резервы $0,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в августе составила $2,7 млрд, сократившись на 22% по сравнению с июлем 2025 года.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $576,5 млн.
Текущий размер интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев будущего импорта.
🔐 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Payment systems