Украина нарастила валютные резервы до 46 млрд долларов

По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 млрд, что на 7% больше, чем в августе.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Рост резервов произошел благодаря значительным поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком на внутреннем рынке.

Динамику резервов определял ряд факторов

1. Поступление и выплаты по государственному долгу.

На валютные счета правительства в августе поступило $6,16 млрд, в том числе:

$4,7 млрд — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1,06 млрд — через счета Всемирного банка;

$394,6 млн — от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $619,8 млн, в том числе:

$301,6 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;

$257,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$15,8 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;

$44,5 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $426,9 млн.

2. Операции на денежном рынке.

Национальный банк продал на валютном рынке $2,76 млрд и выкупил в резервы $0,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в августе составила $2,7 млрд, сократившись на 22% по сравнению с июлем 2025 года.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $576,5 млн.

Текущий размер интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев будущего импорта.

