При текущих темпах на разминирование Украины понадобится 83 года, — Счетная палата

Казна и Политика
22
При текущих темпах на разминирование Украины понадобится 83 года, — Счетная палата
При текущих темпах на разминирование Украины понадобится 83 года, — Счетная палата
Счетная палата оценила состояние гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель на Украине. Проверка показала, что система фрагментарна, малоэффективна и не соответствует масштабам минной угрозы. При текущих темпах на разминирование Украины понадобится 83 года.

Загрязненные территории и темпы разминирования

Около четверти территории Украины — более 13,9 млн га — пострадали от боевых действий. Среди них 9,85 млн га сельскохозяйственных земель в 10 регионах остаются загрязненными взрывоопасными предметами. Это почти четверть всех сельхозугодий страны.
В то же время восстановление безопасного использования этих земель — их обследование и разминирование осуществляется очень низкими темпами. С 2022 года по июль 2025-го разминировали всего 7,75 тыс. га в соответствии с национальными стандартами, что составляет 0,08% от общей площади загрязненных земель. Еще 403 тыс. га вернули аграриям в упрощенном порядке.
При нынешних темпах очищения понадобится около 83 лет, чтобы полностью вернуть эти земли к использованию.

Экономические и социальные последствия

Минное загрязнение оказывает значительное влияние на экономику и безопасность. По оценкам Института глобальных изменений Тони Блэра и Министерства экономики, ежегодно Украина теряет около 11 млрд долларов ВВП. Из-за недоступности полей экспорт аграрной продукции сократился на 4,3 млрд долларов ежегодно. Бюджет страны недополучает более 1,1 млрд долларов налогов. Госэкоинспекция оценила ущерб от засорения и загрязнения земельных ресурсов более чем в 1,1 трлн грн.
Кроме экономического измерения, загрязнение земель взрывчаткой ставит под угрозу благосостояние и жизнь миллионов украинских граждан. Ведь на потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территориях проживают около 6,4 млн украинцев.

Недостатки планирования

В 2023—2024 годах разминирование осуществлялось по двум разным рамкам планирования:
  • специальные планы для сельхозземель, которые составляли ГСЧС и Минагрополитики;
  • планы очистки деоккупированных территорий, которые охватывали все загрязненные участки, включая сельскохозяйственные.
В то же время, порядок разработки, мониторинга и контроля планов не был нормативно определен, а критерии приоритизации задач не закреплены законом. Это приводило к включению в планы неприоритетных или уже обследованных участков.

Нехватка кадров и техники

Более 91% работ по разминированию в 2022—2024 годах выполняли ГСЧС и Минобороны. Работы задерживались из-за боевых действий, ограниченного доступа к территориям, нехватки персонала и техники.
В 2023 году обследовали 60% запланированных площадей, из которых очистили всего две трети. В 2024 году показатели выросли: 89% обследованных площадей были очищены.
Причина этих задержек — это, в частности, низкий уровень кадрового и технического обеспечения соответствующих подразделений разминирования.
По состоянию на 1 января 2025 года зарегистрировано 73 оператора противоминной деятельности, но реально работали всего 24, на которые приходилось 9% всех работ. Полный спектр разрешений имели всего четыре оператора. Общее количество саперов составляет 1,7 тыс., чего недостаточно для системного разминирования.

Проблемы с компенсацией

В 2024 году заработала бюджетная программа компенсации аграриям расходов на гуманитарное разминирование. Планировалось выделить 3 млрд грн, но выделили 434,5 млн грн.
Аудит выявил, что механизм компенсаций сложный и забюрократизированный. До апреля 2024 года ни один аграрий не получил возмещения.
По материалам:
Finance.ua
