Стоимость разминирования 1 гектара сельхозугодий составляет 62 тыс. грн: сколько нужно на это денег — Finance.ua
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Стоимость разминирования 1 гектара сельхозугодий составляет 62 тыс. грн: сколько нужно на это денег

Казна и Политика
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Стоимость разминирования 1 гектара сельхозугодий составляет 62 тыс. грн: сколько нужно на это денег
Стоимость разминирования 1 гектара сельхозугодий составляет 62 тыс. грн: сколько нужно на это денег
Почти один триллион гривен будет необходим для разминирования земель в Украине, загрязненных взрывоопасными предметами.
Об этом написала народный депутат Нина Южанина.
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По информации Минэкономики, с начала 2025 года состоялось 30 аукционов на разминирование агроземель общей площадью 5,37 тыс га.
Финальная стоимость работ по итогам торгов составила 336,6 млн грн.
Стоимость разминирования 1 гектара с/х составляет 62 тыс. гривен.
«Еще в начале года площадь потенциально заминированных земель составляла 140 тыс. кв. километров, но, к сожалению, враг не останавливается. Однако в Госбюджете-2025 на разминирование власти предусмотрели лишь 2 млрд гривен», — отметила она.
Ранее фермеры, подавшие заявки на участие в государственной программе компенсаций разминирования земель сельхозназначения, в мае получили в использование около 660 га очищенных от мин и взрывчатки угодий.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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