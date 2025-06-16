Стоимость разминирования 1 гектара сельхозугодий составляет 62 тыс. грн: сколько нужно на это денег — Finance.ua

Стоимость разминирования 1 гектара сельхозугодий составляет 62 тыс. грн: сколько нужно на это денег Сегодня 18:26 — Казна и Политика

Стоимость разминирования 1 гектара сельхозугодий составляет 62 тыс. грн: сколько нужно на это денег

Почти один триллион гривен будет необходим для разминирования земель в Украине, загрязненных взрывоопасными предметами.

Об этом написала народный депутат Нина Южанина.

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По информации Минэкономики, с начала 2025 года состоялось 30 аукционов на разминирование агроземель общей площадью 5,37 тыс га.

Финальная стоимость работ по итогам торгов составила 336,6 млн грн.

Стоимость разминирования 1 гектара с/х составляет 62 тыс. гривен.

«Еще в начале года площадь потенциально заминированных земель составляла 140 тыс. кв. километров, но, к сожалению, враг не останавливается. Однако в Госбюджете-2025 на разминирование власти предусмотрели лишь 2 млрд гривен», — отметила она.

Ранее фермеры, подавшие заявки на участие в государственной программе компенсаций разминирования земель сельхозназначения, в мае получили в использование около 660 га очищенных от мин и взрывчатки угодий.

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