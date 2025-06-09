Разминирование в мае: сотни очищенных гектаров — Finance.ua

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Разминирование в мае: сотни очищенных гектаров

Фондовый рынок
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Разминирование в мае: сотни очищенных гектаров
Разминирование в мае: сотни очищенных гектаров
Фермеры, подавшие заявки на участие в государственной программе компенсаций разминирования земель сельхозназначения, получили в мае около 660 га очищенных от мин и взрывчатки угодий.
Об этом пишет Минэкономики.
В прошлом месяце также начато разминирование еще по пяти соглашениям, по которым будет очищено и передано фермерам еще около 1,35 тысяч гектаров земель, сообщил заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный.
Итого со старта программы фермеры получили в пользование более 2 тысяч очищенных земель.
«В мае получил государственный сертификат первый отечественный тяжелый дистанционный комплекс разминирования. „ГАРТ 5100“, — полностью украинская разработка, не уступающая иностранным аналогам. В прошлом месяце мы получили сотого сертифицированного оператора противоминной деятельности, работающего в Украине. Такое количество операторов — свидетельство того, что наша ставка на создание прозрачного конкурентного рынка как механизма, который удешевит и ускорит разминирование, сработала», — сказал Игорь Бескаравайный.
По материалам:
Finance.ua
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