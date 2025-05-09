В Украине сертифицировали первую отечественную машину для разминирования (фото) — Finance.ua

В Украине сертифицировали первую отечественную машину для разминирования (фото)
Как сообщает Минобороны, машина «ГАРТ 5100» — первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования производства украинской инженерной компании XTI Engineering, прошедший процедуру государственной сертификации и уже готовящийся к серийному производству.
Сертификат издал Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
Машина предназначена для обезвреживания различных типов мин и других взрывоопасных предметов путем детонирования и разрушения молотками цепного агрегата или фрезой.
Это полностью отечественная технология и производство. Все этапы изготовления осуществляются в Украине, что упрощает логистику, обеспечивает быструю поставку, техническое обслуживание и ремонт.
Характеристики
Машина управляется дистанционно на расстоянии от 600 м, что обеспечивает безопасность оператора. При установке ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до 1 км. Комплекс оснащен системой камер с широким углом обзора.
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