В Украине сертифицировали первую отечественную машину для разминирования (фото) — Finance.ua

В Украине сертифицировали первую отечественную машину для разминирования (фото) Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

В Украине сертифицировали первую отечественную машину для разминирования (фото)

Как сообщает Минобороны, машина «ГАРТ 5100» — первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования производства украинской инженерной компании XTI Engineering, прошедший процедуру государственной сертификации и уже готовящийся к серийному производству.

Сертификат издал Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Машина предназначена для обезвреживания различных типов мин и других взрывоопасных предметов путем детонирования и разрушения молотками цепного агрегата или фрезой.

Это полностью отечественная технология и производство. Все этапы изготовления осуществляются в Украине, что упрощает логистику, обеспечивает быструю поставку, техническое обслуживание и ремонт.

Характеристики

Машина управляется дистанционно на расстоянии от 600 м, что обеспечивает безопасность оператора. При установке ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до 1 км. Комплекс оснащен системой камер с широким углом обзора.

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