Попит на закордонний відпочинок серед українців зріс: як змінилися ціни на популярні напрямки

Цього літа кількість українців, які відпочивали за кордоном, значно зросла. На відпочинок вирушили понад 236 тисяч осіб, що на 70% більше, ніж у 2024 році (139 тисяч). Найпопулярнішими напрямками стали Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія.
Про це повідомляє компанія «Join UP! Україна».
Як змінилася вартість авіатурів за рік:
- до Єгипту — зросла на 7%;
- до Туреччини — зросла на 13%;
- до Греції — зросла на 4%;
- до Чорногорії — зменшилася на 1%.
Зазначається, що частіше за все українці летіли через Кишинів у Молдові (55%), Жешув у Польщі (12%) та Варшаву (5%).
Автобусні тури
Це один із найстабільніших форматів подорожей під час війни. У 2025 році українці найчастіше обирали автобусні тури до Болгарії завдяки доступності та зручній логістиці.
Також популярними залишаються Чорногорія, Греція та Туреччина.
Як змінилися ціни на автобусні тури за рік:
- до Чорногорії — зросли на 57%;
- до Болгарії — зросли на 13%;
- до Туреччини — знизилися на 6%.
Відпочинок в Україні
Найчастіше для внутрішнього туризму українці обирали Карпати та популярні курорти Заходу України — Трускавець, Поляна, Східниця та Закарпаття.
Середній чек зріс приблизно на 10−15% порівняно з минулим роком.
Попит на Одесу та Одеську область залишався нижчим за довоєнний рівень через безпекові обмеження та підвищення цін на готелі.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану;
- Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду. Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України. Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування). Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація.
