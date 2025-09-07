0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на закордонний відпочинок серед українців зріс: як змінилися ціни на популярні напрямки

83
Попит на закордонний відпочинок серед українців зріс: як змінилися ціни на популярні напрямки
Попит на закордонний відпочинок серед українців зріс: як змінилися ціни на популярні напрямки
Цього літа кількість українців, які відпочивали за кордоном, значно зросла. На відпочинок вирушили понад 236 тисяч осіб, що на 70% більше, ніж у 2024 році (139 тисяч). Найпопулярнішими напрямками стали Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія.
Про це повідомляє компанія «Join UP! Україна».
Як змінилася вартість авіатурів за рік:
  • до Єгипту — зросла на 7%;
  • до Туреччини — зросла на 13%;
  • до Греції — зросла на 4%;
  • до Чорногорії — зменшилася на 1%.
Зазначається, що частіше за все українці летіли через Кишинів у Молдові (55%), Жешув у Польщі (12%) та Варшаву (5%).

Автобусні тури

Це один із найстабільніших форматів подорожей під час війни. У 2025 році українці найчастіше обирали автобусні тури до Болгарії завдяки доступності та зручній логістиці.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Також популярними залишаються Чорногорія, Греція та Туреччина.
Як змінилися ціни на автобусні тури за рік:
  • до Чорногорії — зросли на 57%;
  • до Болгарії — зросли на 13%;
  • до Туреччини — знизилися на 6%.

Відпочинок в Україні

Найчастіше для внутрішнього туризму українці обирали Карпати та популярні курорти Заходу України — Трускавець, Поляна, Східниця та Закарпаття.
Середній чек зріс приблизно на 10−15% порівняно з минулим роком.
Попит на Одесу та Одеську область залишався нижчим за довоєнний рівень через безпекові обмеження та підвищення цін на готелі.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану;
  • Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду. Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України. Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування). Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems