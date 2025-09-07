Попит на закордонний відпочинок серед українців зріс: як змінилися ціни на популярні напрямки Сьогодні 16:07

Цього літа кількість українців, які відпочивали за кордоном, значно зросла. На відпочинок вирушили понад 236 тисяч осіб, що на 70% більше, ніж у 2024 році (139 тисяч). Найпопулярнішими напрямками стали Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія.

Як змінилася вартість авіатурів за рік:

до Єгипту — зросла на 7%;

до Туреччини — зросла на 13%;

до Греції — зросла на 4%;

до Чорногорії — зменшилася на 1%.

Зазначається, що частіше за все українці летіли через Кишинів у Молдові (55%), Жешув у Польщі (12%) та Варшаву (5%).

Автобусні тури

Це один із найстабільніших форматів подорожей під час війни. У 2025 році українці найчастіше обирали автобусні тури до Болгарії завдяки доступності та зручній логістиці.

Також популярними залишаються Чорногорія, Греція та Туреччина.

Як змінилися ціни на автобусні тури за рік:

до Чорногорії — зросли на 57%;

до Болгарії — зросли на 13%;

до Туреччини — знизилися на 6%.

Відпочинок в Україні

Найчастіше для внутрішнього туризму українці обирали Карпати та популярні курорти Заходу України — Трускавець, Поляна, Східниця та Закарпаття.

Середній чек зріс приблизно на 10−15% порівняно з минулим роком.

Попит на Одесу та Одеську область залишався нижчим за довоєнний рівень через безпекові обмеження та підвищення цін на готелі.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану;

Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду. Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України. Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування). Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація.

