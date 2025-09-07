Як змінилася вартість оренди квартир у Києві за місяць (інфографіка) Сьогодні 19:07 — Нерухомість

У серпні-вересні у Києві традиційно розпочинається «гарячий сезон» оренди. Цьогоріч середні орендні ставки на 1-кімнатні квартири за місяць зросли на 2 тис. грн — із 18 тис. грн у липні до 20 тис. грн у серпні.

Про це повідомляє ЛУН.

Аналітики зауважують, середня ціна квартир, які фактично здалися, зросла навіть більше — на 2,4 тис. грн: з 16,4 тис. грн у липні до 18,8 тис. грн у серпні.

Рекордне зростання вартості оренди

За півроку вартість оренди 1-кімнатних квартир у Києві зросла на рекордні 21%.

За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, сезонний попит на початку осені зазвичай підвищує ціни.

Проте якщо у 2023−2024 роках місячне зростання орендних ставок становило до 1 тис. грн, то цьогоріч вони підскочили одразу на 2 тис. грн.

«Такий великий скачок, скоріш за все, викликаний тим, що влітку ціна нетипово спадала — а до серпня-вересня сезонний тренд пересилив і відновив її до зростання. Саме тому зараз бачимо таку велику різницю у порівнянні з липнем», — зазначає експертка.

2-кімнатні квартири

За місяць вартість оренди двокімнаток в середньому зросла на 1,1 тис. грн — з 26,9 тис. у липні до 28 тис. грн. у серпні

3-кімнатні квартири

Вартість трикімнатного житла подешевшала на 3,7 тис. грн — до 41,9 тис. грн. Тобто в серпні середня вартість оренди повернулась на рівень піврічної давнини.

Як зазначає Людмила Кірюхіна, саме в сегменті 3-кімнатних квартир спостерігається найсуттєвіша різниця між середньою ціною в оголошеннях про оренду та середньою ціною зданих квартир.

Це свідчить, що більшість орендарів великого житла віддають перевагу доступнішим варіантам.

Нагадаємо, за останні пів року ціни на оренду однокімнатних квартир піднялися майже по всій Україні. Найбільше зросли ціни в Одесі — на 55%. Тепер оренда тут обходиться в середньому у 13 200 гривень на місяць.

