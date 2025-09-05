Оренда квартир в Україні подорожчала до 55%: скільки коштує зняти житло в різних містах у вересні Сьогодні 19:04 — Нерухомість

За останні пів року ціни на оренду однокімнатних квартир зросли майже у всіх областях. Найбільше подорожчання спостерігається в Одесі, де попит значно перевищує пропозицію.

Про це бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський повідомив у коментарі Delo.ua.

Лідери зростання цін

Одеса — +55%, середня ціна оренди становить 13 200 грн;

Миколаїв — +20% (6 500 грн);

Тернопіль — +41% (14 800 грн);

Черкаси — +38% (13 800 грн);

Полтава — +28% (11 500 грн).

Найнижчі ціни зафіксовано у Харкові — близько 4 000 грн, а найвищі — в Ужгороді (21 100 грн), Києві (20 000 грн) та Львові (18 700 грн).

Швидкість здачі житла

Ще одна тенденція — збільшується швидкість оренди. У Києві квартири знаходять орендарів за 5 днів, у Львові за 7, а в Одесі за 3 дні. Для порівняння, два роки тому пошук орендаря займав від 10 до 20 днів.

«Найдинамічніший ринок зараз — в Одесі, де попит значно перевищує пропозицію. У Києві та Львові також спостерігається пришвидшення вдвічі: квартири зникають з ринку у кілька разів швидше, ніж торік», — розповів Суділковський.

На динаміку ринку впливають внутрішня міграція та сезонні фактори.

Нагадаємо, як розповів ексголова Асоціації фахівців нерухомості (АСНУ) Юрій Піта, у серпні цінники на орендоване житло в столиці злетіли приблизно на 10%, ще стільки ж господарі квартир можуть додати у вересні.

В Україні понад 90% ринку оренди житла перебуває в «сірій зоні». Основна причина — високі податки для тих, хто здає квартири — 18% ПДФО та 5% військового збору.

