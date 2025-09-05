Турецька нерухомість незабаром подорожчає в 10−15 разів — причини Сьогодні 19:31 — Нерухомість

Турецька нерухомість незабаром подорожчає в 10−15 разів — причини

Сучасні туристи, в більшості випадків, їдуть до Туреччини не відпочивати (або не тільки відпочивати). Вони активно, навіть в прискореному темпі, підбирають собі житло та приміщення для бізнесу.

У чому причина різкого підвищення попиту на нерухомість у Туреччині — розповідаємо із посиланням на статтю Finance.ua

Упродовж 2026 року уряд Туреччини запланував провемти комплексне оновлення ринкової вартості в житловому секторі. Очікується, що результатами співпраці Земельного кадастру та муніципалітетів стане зростання ринкової вартості нерухомості в 10−15 разів.

Для таких кардинальних рішень мають бути відповідні приводи. Щоб з’ясувати їх, варто розглядати ситуацію «зсередини». Ми «пішли» на місцеві форуми. І ось там, серед обговорень звичайних людей стала вимальовуватися реальна ситуація.

Турецька нерухомість продається «у тіні»

Виявляється, щороку в Туреччині продається приблизно 1,5 млн квартир та будинків. При цьому у договорі часто зазначається одна вартість, а «на руки» продавець отримує набагато більше. Це стабільна практика і ніхто цього особливо не приховує.

Лише за приблизними підрахунками, податкова втрата, що виникає через такі «схеми», складає приблизно шість млрд доларів на рік. І «програє» в цьому випадку не лише держава.

Уявімо ситуацію:

громадянин Туреччини має бажання продати власну квартиру в чудовому районі. Його прагнення — якнайшвидше отримати гроші та використати їх для певної мети. Він знаходить покупця, разом вони швидко узгоджують вартість. В договорі, з метою зекономити на відрахуваннях державі, зазначають іншу суму, яка суттєво нижча;

проходить півроку-рік. Вже новий власник вирішує переїхати, шукає покупців для цієї ж нерухомості. Доволі швидко робить це. Ті починають вивчати правоустановчі документи, дивляться на суму. Аналізують ту, що пропонують їм як реальну і в них виникає питання: з чого це раптом така різниця? Вони бачать, що договір на право власності був укладений нещодавно. Чого ж настільки різке подорожчання? Ремонт якийсь зробили? Ні. Меблі дорогі набули? Теж ні.

Дивна може бути ситуація. А якщо продавець ще і їм може запропонувати продовжити «ланцюг», тобто в договорі зазначити одну суму, значно меншу, а реально на руки йому віддати справжні гроші… Це вже буде нагадувати якусь шахрайську схему. Така проблема ще найменше з того, що може статися.

Якщо власник матиме бажання передати нерухомість банку як забезпечення за кредитом, фінансові консультанти також зацікавляться, що ж не так з цією занадто дешевою нерухомістю. Можуть або зовсім відмовити в фінансуванні, або схвалити суму значно меншу потрібної клієнту.

Для податкової важливе походження грошей і юридична «чистота» документів. Сума, яка поступила на рахунок продавця, має збігатися з тією, яка була отримана ним за реалізацію нерухомості. Можуть бути певні відхилення (зазвичай в менший бік, бо цілком можливі паралельні державні сплати, або ж повернення боргів чи якісь термінові покупки).

Як впливає така ситуація на подорожчання? Всі сплати під час оформлення, зокрема і поліс страхування житла, і процентна ставка державного внеску залежать саме від «цифри» в договорі. Тобто, якщо продається нерухомість за 100−200 тис. доларів, з цієї суми і треба все сплатити.

Якщо продавець укладає угоду за 100 тис. доларів, в договорі відображає 50−75 тис. доларів, податки та збори сплачує з «офіційної» суми, а на рахунок отримує значно більше, це може бути приводом для серйозної перевірки і штрафів, які вийдуть дорожче. Не варто ризикувати.

Детально про складнощі, які можуть виникнути при купівлі нерухомості для іноземців в Туреччині, розповіли у статті за посиланням.

