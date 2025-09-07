Як підготувати житло до продажу: 4 помилки, яких варто уникати Сьогодні 14:16 — Нерухомість

Як підготувати житло до продажу: 4 помилки, яких варто уникати

Продаж будинку чи квартири супроводжується великим обсягом справ і документів. Часто продавці додатково витрачають час і гроші на ремонт житла перед продажем, хоча більшість покупців воліють облаштовувати його на свій смак.

Про 4 поширені помилки, які люди роблять перед продажем нерухомості, розповіли фахівці з нерухомості виданню The Spruce.

Ремонт перед продажем

Як зазначають експерти, не варто робити глобальний ремонт кухні чи ванної кімнати. Це ж стосується повної заміни підлоги та перефарбовування всіх стін.

Читайте також У яких містах найбільше зросли ціни на оренду однокімнатного житла — ЛУН

Замість масштабних робіт достатньо прибрати зайве. Підлогу можна професійно почистити або покласти новий килим.

Невеликі підфарбування допустимі, але повне фарбування не потрібне, адже покупці часто обирають кольори самостійно.

Модернізація побутової техніки

Деякі продавці купують нову техніку, щоб підвищити привабливість житла. Однак зазвичай покупці хочуть заощадити на покупці й потім купити техніку на власний смак.

Якщо техніка чиста і справна, краще просто запропонувати знижку або відповідно скоригувати ціну.

Оплата оцінки житла

Продавці часто вважають, що саме вони повинні оплатити оцінку житла.

Проте цю послугу сплачує замовник, яким може бути як продавець нерухомості, так і покупець.

Хороше агентство з продажу нерухомості повинне надати безкоштовний аналіз ринку, щоб допомогти визначити справедливу ціну для оголошення.

Очікування з виставленням на продаж

Деякі продавці відкладають виставлення свого будинку, поки не укладуть угоду на купівлю нового. Але у цьому немає сенсу.

Навпаки, наявність уже виставленого на продаж житла може зміцнити позицію при укладанні нової угоди.

Нагадаємо, під час вибору квартири покупці зазвичай орієнтуються на ціну та локацію. Втім, експерти наголошують : є низка додаткових факторів, які суттєво впливають як на якість життя у майбутньому, так і на вартість утримання житла.

На що слід звертати увагу при виборі житла:

тип фасаду;

якість утеплення;

шумоізоляція;

прибудинкова територія;

планування квартири.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.