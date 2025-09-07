Віддалені робітники працюють менше без втрати продуктивності — дослідження Сьогодні 12:05

Віддалені робітники працюють менше без втрати продуктивності — дослідження

Все більше кандидатів надають перевагу віддаленій або гібридній роботі. Проте роботодавці сумніваються, чи не вплине такий підхід на результативність. Дослідження показує: хоча віддалені працівники дійсно витрачають менше часу на роботу, це не обов’язково веде до зниження ефективності.

Про це повідомляє budni.robota.ua, посилаючись на дослідження Gallup та American Time Use Survey (ATUS).

Чи працюють віддалені працівники менше

За даними опитування, у 2022 році віддалені працівники щодня працювали в середньому на годину менше, ніж у 2019-му, і частину цього часу витрачали на відпочинок.

Читайте також Віддалена робота: добірка вакансій без офісу

Деякі респонденти зазначили, що їхній робочий день скоротився більш ніж на дві години.

Зокрема, найсуттєвіше зменшення робочого часу спостерігалося серед чоловіків, неодружених дорослих та осіб без дітей.

Чи страждає продуктивність

Як свідчить дослідження, зменшення робочого часу не мало суттєвого впливу на продуктивність.

Натомість компанії, що відмовилися від географічних обмежень у наймі та обирали працівників відповідно до їхніх здібностей та уподобань, отримали кращі результати.

Серед чинників, які пливають на продуктивність, виділяють:

уміння керівника ефективно управляти віддаленою командою;

близькі стосунки та комунікацію з колегами;

відповідність завдань здібностям і сильним сторонам працівників;

тип і характер завдань, їх придатність для віддаленої роботи.

Віддалений формат підвищує задоволеність роботою

76% гібридних співробітників називають головною перевагою такого формату «покращення балансу між роботою та особистим життям».

Читайте також Чи може віддалений працівник розраховувати на відпустку за ненормований робочий день

Корпоративна культура має більший вплив на задоволеність роботою та наміри звільнитися, ніж сама локація.

Чітка комунікація, відчуття цінності та підтримка керівництва визначають успіх гнучкого формату.

Дослідження також показує, що віддалена робота може сприйматися як перевага, коли менеджмент неякісний, але сама по собі вона не підвищує продуктивність.

Нагадаємо, з 2 травня 2025 року в Україні набув чинності закон, який уточнює правила організації дистанційної та надомної роботи.

Йдеться про зміни до Кодексу законів про працю України, що впорядковують питання службових відряджень для віддалених працівників, а також передбачають гнучкі умови для батьків школярів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.