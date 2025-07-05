Чи може віддалений працівник розраховувати на відпустку за ненормований робочий день — Finance.ua

Чи може віддалений працівник розраховувати на відпустку за ненормований робочий день Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Чи може віддалений працівник розраховувати на відпустку за ненормований робочий день

У сучасному світі багато людей працюють поза «класичним» робочим офісом — вдома, у коворкінгах або в будь-якому зручному місці з доступом до світла та інтернету.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають , чи можуть дистанційні працівники розраховувати на відпустку за ненормований робочий день.

Що таке ненормований робочий день

Якщо неможливо нормувати робочий час, для працівника встановлюється особливий режим праці.

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Тоді працівник залучається до виконання обов’язків понад встановлену тривалість робочого часу.

Зазначається, що така робота не вважається надурочною. Як компенсацію працівнику може надаватися додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів, згідно з умовами колективного договору чи іншої угоди.

Чи можуть отримати таку відпустку «дистанційні» працівники

Віддалені працівники самостійно розпоряджаються робочим часом, адже на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку.

Водночас тижнева тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень

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Отже, якщо у трудовому договорі про дистанційну роботу зазначено, що за ненормований робочий день надається відпустка, то працівник має право на неї претендувати.

Нагадаємо, з 2 травня 2025 року в Україні набув чинності закон, який уточнює правила організації дистанційної та надомної роботи.

Йдеться про зміни до Кодексу законів про працю України, що впорядковують питання службових відряджень для віддалених працівників, а також передбачають гнучкі умови для батьків школярів.

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