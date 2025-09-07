0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Серпень став рекордним місяцем для ринку нових автомобілів

Технології&Авто
38
Серпень став рекордним місяцем для ринку нових автомобілів
Серпень став рекордним місяцем для ринку нових автомобілів
У серпні українські автомобілісти купили близько 6,8 тис. нових легковиків, що на 5% більше за показник липня.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Читайте також
Водночас, минулого місяця було придбано на 16% менше нових легкових авто, ніж у серпні 2024 року.
Зазначається, що це, ймовірно, повʼязано з підвищеним попитом минулого року через очікуване введення додаткових 15% податку при купівлі авто.
Відтак, результат серпня 2025 року став рекордним за останні 11 місяців.
Читайте також
Лідером ринку залишається Toyota, а на другій позиції — китайський виробник BYD.
До ТОП-10 найбільш продаваних авто потрапили:
  • Toyota — 999 од.;
  • BYD — 860 од.;
  • Renault — 529 од.;
  • Volkswagen — 527 од.;
  • Skoda — 407 од.;
  • Hyundai — 393 од.;
  • BMW — 337 од.;
  • Honda — 328 од.;
  • Suzuki — 231 од.;
  • Audi — 225 од.
Бестселером серпня став компактний кросовер Renault Duster — 486 од.
«Усього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, у серпні 2025 року в сервісних центрах МВС зареєстрували 74,8 тис. угод купівлі-продажу вживаних авто. Це на 4% менше, ніж у липні, і на 17% менше, ніж у серпні минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems