Серпень став рекордним місяцем для ринку нових автомобілів
У серпні українські автомобілісти купили близько 6,8 тис. нових легковиків, що на 5% більше за показник липня.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Водночас, минулого місяця було придбано на 16% менше нових легкових авто, ніж у серпні 2024 року.
Зазначається, що це, ймовірно, повʼязано з підвищеним попитом минулого року через очікуване введення додаткових 15% податку при купівлі авто.
Відтак, результат серпня 2025 року став рекордним за останні 11 місяців.
Лідером ринку залишається Toyota, а на другій позиції — китайський виробник BYD.
До ТОП-10 найбільш продаваних авто потрапили:
- Toyota — 999 од.;
- BYD — 860 од.;
- Renault — 529 од.;
- Volkswagen — 527 од.;
- Skoda — 407 од.;
- Hyundai — 393 од.;
- BMW — 337 од.;
- Honda — 328 од.;
- Suzuki — 231 од.;
- Audi — 225 од.
Бестселером серпня став компактний кросовер Renault Duster — 486 од.
«Усього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, у серпні 2025 року в сервісних центрах МВС зареєстрували 74,8 тис. угод купівлі-продажу вживаних авто. Це на 4% менше, ніж у липні, і на 17% менше, ніж у серпні минулого року.
