Серпень став рекордним місяцем для ринку нових автомобілів

У серпні українські автомобілісти купили близько 6,8 тис. нових легковиків, що на 5% більше за показник липня.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Водночас, минулого місяця було придбано на 16% менше нових легкових авто, ніж у серпні 2024 року.

Зазначається, що це, ймовірно, повʼязано з підвищеним попитом минулого року через очікуване введення додаткових 15% податку при купівлі авто.

Відтак, результат серпня 2025 року став рекордним за останні 11 місяців.

Лідером ринку залишається Toyota, а на другій позиції — китайський виробник BYD.

До ТОП-10 найбільш продаваних авто потрапили:

Toyota — 999 од.;

BYD — 860 од.;

Renault — 529 од.;

Volkswagen — 527 од.;

Skoda — 407 од.;

Hyundai — 393 од.;

BMW — 337 од.;

Honda — 328 од.;

Suzuki — 231 од.;

Audi — 225 од.

Бестселером серпня став компактний кросовер Renault Duster — 486 од.

«Усього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, у серпні 2025 року в сервісних центрах МВС зареєстрували 74,8 тис. угод купівлі-продажу вживаних авто. Це на 4% менше, ніж у липні, і на 17% менше, ніж у серпні минулого року.

