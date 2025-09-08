BYD виводить на ринок Європи новий універсал (фото) Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

На Мюнхенському автосалоні світ побачить новинку від китайського виробника BYD — плагін-гібридний універсал Seal 06 DM-i. Модель вже доступна на домашньому ринку компанії в Китаї за ціною від 109 800 юанів (приблизно 15 400 доларів) за базову версію, а тепер готується до виходу в Європу.

Новий універсал створено на базі седана BYD Seal 06 DM-i, але кузов отримав стиль універсала. Дизайн вирізняють тонкі світлодіодні фари, трапецієподібна решітка радіатора, приховані дверні ручки, чорні стійки та одинарний повнорозмірний задній ліхтар.

Автомобіль отримав довжину 4850 мм, ширину 1890 мм, висоту 1505 мм та колісну базу 2790 мм, при цьому коефіцієнт аеродинамічного опору складає 0,284. Багажник універсала вміщує 670 літрів, а при складанні задніх сидінь об’єм зростає до 1535 літрів. До стандартного обладнання також входить вбудований холодильник з функцією обігріву та підтримка технології V2L.

Салон BYD Seal 06 DM-i пропонує сучасне оснащення: селектор КПП на рульовій колонці, великий 12,8-дюймовий центральний сенсорний екран, 8,8-дюймову цифрову панель приладів і аудіосистему з шістьма динаміками. У дорожчих версіях передбачено 15,6-дюймовий екран та вісім динаміків. Автомобіль отримав панорамний дах, сидіння зі штучної шкіри, панорамну систему камер та кілька режимів водіння.

Під капотом універсала встановлено плагін-гібридну силову установку на базі 1,5-літрового бензинового двигуна та електромотора потужністю 120 кВт (163 к.с.) і 210 Нм крутного моменту. Така конфігурація забезпечує розгін до 100 км/год за 8,7 секунди. LFP-батарея ємністю 10 кВт·год дозволяє проїхати до 80 км на електротязі.

Для вищих комплектацій передбачено електродвигун потужністю 160 кВт (217 к.с.) і 260 Нм, що скорочує розгін до 100 км/год до 7,7 секунди. Батарея ємністю 18,71 кВт·год забезпечує електричний запас ходу до 150 км і заряджається від 30% до 80% лише за 25 хвилин. У поєднанні з паливним баком об’ємом 65 літрів загальний запас ходу універсала BYD Seal 06 DM-i сягає приблизно 2000 км.

