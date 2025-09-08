0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BYD виводить на ринок Європи новий універсал (фото)

Технології&Авто
23
BYD виводить на ринок Європи новий універсал (фото)
BYD виводить на ринок Європи новий універсал (фото)
На Мюнхенському автосалоні світ побачить новинку від китайського виробника BYD — плагін-гібридний універсал Seal 06 DM-i. Модель вже доступна на домашньому ринку компанії в Китаї за ціною від 109 800 юанів (приблизно 15 400 доларів) за базову версію, а тепер готується до виходу в Європу.
Новий універсал створено на базі седана BYD Seal 06 DM-i, але кузов отримав стиль універсала. Дизайн вирізняють тонкі світлодіодні фари, трапецієподібна решітка радіатора, приховані дверні ручки, чорні стійки та одинарний повнорозмірний задній ліхтар.
Автомобіль отримав довжину 4850 мм, ширину 1890 мм, висоту 1505 мм та колісну базу 2790 мм, при цьому коефіцієнт аеродинамічного опору складає 0,284. Багажник універсала вміщує 670 літрів, а при складанні задніх сидінь об’єм зростає до 1535 літрів. До стандартного обладнання також входить вбудований холодильник з функцією обігріву та підтримка технології V2L.
BYD виводить на ринок Європи новий універсал (фото)
Салон BYD Seal 06 DM-i пропонує сучасне оснащення: селектор КПП на рульовій колонці, великий 12,8-дюймовий центральний сенсорний екран, 8,8-дюймову цифрову панель приладів і аудіосистему з шістьма динаміками. У дорожчих версіях передбачено 15,6-дюймовий екран та вісім динаміків. Автомобіль отримав панорамний дах, сидіння зі штучної шкіри, панорамну систему камер та кілька режимів водіння.
BYD виводить на ринок Європи новий універсал (фото)
Під капотом універсала встановлено плагін-гібридну силову установку на базі 1,5-літрового бензинового двигуна та електромотора потужністю 120 кВт (163 к.с.) і 210 Нм крутного моменту. Така конфігурація забезпечує розгін до 100 км/год за 8,7 секунди. LFP-батарея ємністю 10 кВт·год дозволяє проїхати до 80 км на електротязі.
Читайте також
Для вищих комплектацій передбачено електродвигун потужністю 160 кВт (217 к.с.) і 260 Нм, що скорочує розгін до 100 км/год до 7,7 секунди. Батарея ємністю 18,71 кВт·год забезпечує електричний запас ходу до 150 км і заряджається від 30% до 80% лише за 25 хвилин. У поєднанні з паливним баком об’ємом 65 літрів загальний запас ходу універсала BYD Seal 06 DM-i сягає приблизно 2000 км.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems