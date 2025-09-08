Нові iPhone не подорожчають — за винятком однієї моделі Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Нові iPhone не подорожчають — за винятком однієї моделі

Згідно зі звітом JP Morgan Chase, майже вся лінійка iPhone 17 збереже цінник на рівні торішніх iPhone 16 — всупереч очікуванням про подорожчання.

Аналітики зазначають, що підвищення стосуватиметься лише вартості iPhone 17 Pro.

Ще у 2017 році Apple негласно встановила «стандарт» ціни Pro-версій iPhone на рівні $999. Проте цього року Купертіно порушить сформовану традицію через поступову відмову від мінімального обсягу пам’яті в 128 ГБ.

За рахунок цього початкова ціна на iPhone 17 Pro виросте на ~100 доларів і становитиме 1099 доларів (~45 500 грн). Однак завдяки збільшенню базового сховища до 256 ГБ, ціна фактично відповідатиме iPhone 16 Pro.

Скільки коштуватимуть нові iPhone 17

iPhone 17 — $799 (без змін);

iPhone 17 Air — $899-$949;

iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);

iPhone 17 Pro Max — $1199 (без змін).

Читайте також Apple готує бюджетний iPhone 17e: що про нього відомо

На цей момент найбільший знак питання — це iPhone 17 Air. Хоча технічно він замінить собою модель Plus, це абсолютно новий форм-фактор, який може виправдати трохи вищу ціну.

Коли відбудеться презентація нових iPhone

В Apple підтвердили дату презентації флагманів серії iPhone 17 та інших «яблучних» новинок. В анонсі йдеться, що осіння презентація відбудеться 9 вересня о 20:00 за Києвом. Цього ж дня очікується прем’єра нового смарт-годинника Watch Series і навушників AirPods Pro 3.

