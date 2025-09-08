0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

WordPress представив експериментальний ШІ-інструмент Telex для створення сайтів

Технології&Авто
8
WordPress представив експериментальний ШІ-інструмент Telex для створення сайтів
WordPress представив експериментальний ШІ-інструмент Telex для створення сайтів
WordPress презентував на конференції WordCamp US 2025 у Портленді свій новий експериментальний продукт — інструмент на основі штучного інтелекту Telex, який дозволяє створювати блоки контенту для сайтів за допомогою простих підказок.
Як повідомляє TechCrunch, новий сервіс доступний у тестовому режимі на домені telex.automattic.ai. Користувачі можуть вводити бажаний запит, після чого отримують готовий .zip-файл із блоком, який можна підключити до сайту як плагін або завантажити у WordPress Playground — версію CMS, що працює безпосередньо у браузері.
Telex працює з модульною системою Gutenberg, яка використовується для побудови сторінок у WordPress: це текстові блоки, зображення, колонки чи інші елементи. На презентації співзасновник WordPress і CEO Automattic Метт Мулленвег показав, як розробники за допомогою Telex змогли швидко створити анімацію для маркетингової кампанії.
Читайте також
Утім, інструмент поки що далекий від досконалості. Перші тестувальники зазначили, що частина проєктів працює нестабільно або потребує додаткового доопрацювання. Сам Мулленвег підкреслив, що Telex є лише прототипом, але висловив упевненість у потенціалі ШІ для розвитку місії WordPress — робити вебпублікації доступними всім, без потреби в складних технічних знаннях.
Окрім Telex, на WordCamp показали ще один експериментальний ШІ-інструмент — браузерний асистент для допомоги користувачам WordPress, який було зібрано менш ніж за день. Мулленвег також поділився захопленням від браузера Perplexity Comet, що дозволяє взаємодіяти з WordPress напряму.
Вихід Telex відбувається на тлі конкуренції у сфері ШІ-агентів та інструментів для автоматизації створення сайтів. Наразі свої ШІ-рішення для бізнесу активно просувають Microsoft (Copilot) та Anthropic (Claude). Для WordPress запуск Telex може стати кроком до зміцнення власної екосистеми й водночас відповіддю на виклики з боку нових гравців на ринку.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems