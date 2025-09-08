WordPress представив експериментальний ШІ-інструмент Telex для створення сайтів
WordPress презентував на конференції WordCamp US 2025 у Портленді свій новий експериментальний продукт — інструмент на основі штучного інтелекту Telex, який дозволяє створювати блоки контенту для сайтів за допомогою простих підказок.
Як повідомляє TechCrunch, новий сервіс доступний у тестовому режимі на домені telex.automattic.ai. Користувачі можуть вводити бажаний запит, після чого отримують готовий .zip-файл із блоком, який можна підключити до сайту як плагін або завантажити у WordPress Playground — версію CMS, що працює безпосередньо у браузері.
Telex працює з модульною системою Gutenberg, яка використовується для побудови сторінок у WordPress: це текстові блоки, зображення, колонки чи інші елементи. На презентації співзасновник WordPress і CEO Automattic Метт Мулленвег показав, як розробники за допомогою Telex змогли швидко створити анімацію для маркетингової кампанії.
Утім, інструмент поки що далекий від досконалості. Перші тестувальники зазначили, що частина проєктів працює нестабільно або потребує додаткового доопрацювання. Сам Мулленвег підкреслив, що Telex є лише прототипом, але висловив упевненість у потенціалі ШІ для розвитку місії WordPress — робити вебпублікації доступними всім, без потреби в складних технічних знаннях.
Окрім Telex, на WordCamp показали ще один експериментальний ШІ-інструмент — браузерний асистент для допомоги користувачам WordPress, який було зібрано менш ніж за день. Мулленвег також поділився захопленням від браузера Perplexity Comet, що дозволяє взаємодіяти з WordPress напряму.
Вихід Telex відбувається на тлі конкуренції у сфері ШІ-агентів та інструментів для автоматизації створення сайтів. Наразі свої ШІ-рішення для бізнесу активно просувають Microsoft (Copilot) та Anthropic (Claude). Для WordPress запуск Telex може стати кроком до зміцнення власної екосистеми й водночас відповіддю на виклики з боку нових гравців на ринку.
