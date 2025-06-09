WordPress планує інтегрувати штучний інтелект у свою платформу — Finance.ua

WordPress планує інтегрувати штучний інтелект у свою платформу Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

WordPress планує інтегрувати штучний інтелект у свою платформу

Команда WordPress AI оголосила про амбітні плани інтеграції штучного інтелекту безпосередньо в ядро популярної платформи. Джеймс ЛаПейдж, провідний інженер команди, розкрив деталі майбутніх можливостей, які можуть кардинально змінити спосіб створення контенту мільйонами користувачів по всьому світу.

WordPress, який живить понад 43% усіх сайтів в інтернеті, активно досліджує можливості впровадження AI-агентів у свою екосистему. ЛаПейдж пояснює, що команда зосереджується на розробці інструментів, які дозволять стороннім розробникам та сервісам підключати AI-системи до WordPress без вбудовування генеративних функцій безпосередньо в ядро.

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Ключовою інновацією стане протокол Model Context Protocol (MCP). Цей відкритий стандарт дозволить програмному забезпеченню взаємодіяти з AI-агентами уніфікованим способом. За словами ЛаПейдж, це створить можливості для плагінів експонувати функціональність через MCP, що відкриє нові горизонти для автоматизації веб-публікацій.

Нові можливості для контент-мейкерів

Майбутні AI-інструменти WordPress зможуть аналізувати дані сайту, типи контенту та користувацькі звички. Система навчиться розуміти специфіку кожного проекту та пропонуватиме персоналізовані рішення. Розробники зможуть створювати агентів для генерації медіа-контенту, написання текстів або навіть повної автоматизації публікацій.

Особливо цікавою є перспектива створення AI-помічників, які розумітимуть контекст конкретного WordPress-сайту. Такі агенти зможуть читати наявний контент, аналізувати структуру та пропонувати релевантні доповнення чи покращення.

Відкрита екосистема замість закритих рішень

На відміну від багатьох конкурентів, WordPress обирає шлях відкритості. Замість створення власних AI-моделей, платформа фокусується на забезпеченні сумісності з існуючими рішеннями. Це означає, що користувачі зможуть обирати між різними ШІ-провайдерами та інтегрувати їх у свої проекти через єдиний інтерфейс.

ЛаПейдж підкреслює важливість збереження цифрової присутності користувачів в інтернеті. WordPress прагне стати платформою, де люди зможуть продовжувати виражати себе цифровим способом, використовуючи ШІ як інструмент розширення можливостей, а не заміни творчості.

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Команда також працює над створенням детального плану розвитку з чіткими інструкціями для розробників. Це дозволить спільноті активно долучитися до формування майбутнього AI-екосистеми WordPress та створювати інноваційні рішення для мільйонів користувачів платформи.

Інтеграція штучного інтелекту в WordPress обіцяє стати поворотним моментом у веб-публікаціях. Поєднання відкритості платформи з потужністю сучасних AI-технологій може створити нові стандарти для створення та управління цифровим контентом у найближчі роки.

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