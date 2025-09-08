0 800 307 555
OpenAI запустить конкурента LinkedIn

Технології&Авто
Компанія OpenAI, яка більш відома розробкою популярного чатбота на основі штучного інтелекту ChatGPT, працює над створенням конкурента для соціальної мережі для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn від Microsoft.
Про це повідомляє CNBC.
«Платформа вакансій OpenAI» (OpenAI Jobs Platform) використовуватиме штучний інтелект, щоб допомогти кваліфікованим кандидатам, які шукають роботу, знайти компанії. Ця платформа може скласти конкуренцію LinkedIn", — заявили у компанії.
В OpenAI очікують, що платформа почне працювати вже у середині наступного року.
Зазначається, що OpenAI та Microsoft мають непросте партнерство, оскільки Microsoft офіційно назвала стартап зі штучним інтелектом конкурентом у сфері пошукової та новинної реклами у своїй щорічній звітності минулого року.
Водночас Microsoft є найбільшим інвестором OpenAI, який вклав у стартап вже 13 мільярдів доларів США.
Укрінформ
