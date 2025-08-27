Вимагає мільярди: Маск подав до суду на Apple та OpenAI — Finance.ua

Вимагає мільярди: Маск подав до суду на Apple та OpenAI Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

Вимагає мільярди: Маск подав до суду на Apple та OpenAI

Компанії X Corp. та xAI, що належать Ілону Маску, подали федеральний антимонопольний позов проти Apple та OpenAI, звинувативши їх у змові, яка блокує конкурентів та закріплює домінування ChatGPT на ринку чат-ботів.

У позові, поданому в Північному окрузі Техасу, йдеться про вимогу компенсації «на мільярди» доларів та судових приписів для припинення. Як стверджують позивачі, це антиконкурентна угода між «двома монополістами, які об’єднали сили, щоб гарантувати своє подальше домінування».

У центрі справи — рішення Apple від червня 2024 року зробити ChatGPT ексклюзивним чат-ботом для iOS. Ще тоді Маск збирався заборонити використовувати продукцію Apple у своїх компаніях.

Згідно з позовом, ChatGPT контролює «принаймні 80%» ринку генеративних чат-ботів, тоді як Grok від xAI має лише «кілька відсотків», попри «заявлені вищі можливості».

Позивачі вважають, що угода дала OpenAI «ексклюзивний доступ до мільярдів користувацьких запитів із сотень мільйонів iPhone», повністю закривши конкурентам шлях до даних.

Інтеграція дозволяє користувачам iPhone отримувати відповіді Siri на основі ChatGPT, застосовувати штучний інтелект (ШІ) для аналізу фотографій та використовувати інструменти для написання текстів — і все це виключно через OpenAI.

«Ексклюзивна угода Apple з ChatGPT залишила таких конкурентів, як Grok, не в змозі зрівнятися з обсягом даних, і вони продовжують відставати», — заявив Мідхун Крішна М., інженер MLOps у Juno AI, в коментарі Decrypt.

Він додав, що така інтеграція дає OpenAI контроль над «найбільшою системою зворотного зв’язку в реальному часі», що гарантує «точність і домінування».

Позов також стосується маніпуляцій Apple у рейтингах App Store. За твердженням X Corp. та xAI, Apple штучно підвищувала видимість ChatGPT, одночасно обмежуючи Grok.

Попри те що Grok посідає друге місце у категорії «Productivity», а застосунок X — перше місце у «News», жоден із них не з’являється в розділі «Must-Have Apps», де фігурує ChatGPT.

Позивачі також звинувачують Apple у затримках із затвердженням оновлень Grok та відхиленні заявок на його просування. У позові цитують колишнього директора App Store Філіпа Шумейкера, який визнав, що рейтинги часто є «довільними» і що «Apple використовувала App Store як зброю проти конкурентів».

У позові зазначено, що Apple побоюється «суперзастосунків», які можуть зробити iPhone застарілими, і тому захищає свою частку на ринку смартфонів США (65%).

Також стверджується, що OpenAI планує до 2029 року підвищити вартість преміум-доступу ChatGPT до $44 і ділитися прибутком з Apple, яка отримає так звані «монопольні ренти».

Позов містить обвинувачення у порушенні Sherman Act (обмеження торгівлі, монополізація, змова), а також у недобросовісній конкуренції та порушенні антимонопольного законодавства Техасу.

X Corp. та xAI вимагають судової заборони на ексклюзивність інтеграції та рівних можливостей для всіх конкурентів.

incrypted

