Творець ChatGPT визнав штучний інтелект фінансовою бульбашкою — Finance.ua

Творець ChatGPT визнав штучний інтелект фінансовою бульбашкою Сьогодні 05:50 — Фінтех і Картки

Творець ChatGPT визнав штучний інтелект фінансовою бульбашкою

Незважаючи на це, він упевнений, що OpenAI зможе витримати можливий обвал. «Хтось втратить феноменальну суму грошей. Ми не знаємо, хто саме, але багато людей зароблять феноменальну суму грошей», — каже голова компанії.

Генеральний директор та один із засновників OpenAI Сем Альтман заявив, що нинішній ажіотаж навколо штучного інтелекту має ознаки фінансової бульбашки. В інтерв’ю The Verge він порівняв ситуацію з дотком-бумом 1990-х, коли вартість інтернет-стартапів стрімко зросла, а згодом різко впала.

«Коли виникають бульбашки, розумні люди надмірно захоплюються зерном істини, — сказав Альтман. — Технології були справді важливими. Інтернет був дійсно великою справою. Люди надмірно захоплювалися».

Він також розкритикував високі оцінки стартапів, які мають лише кілька співробітників і ідею: «Це нераціональна поведінка. Хтось на цьому обпече руки».

Попри ризики, Альтман вважає, що загалом розвиток ШІ принесе користь економіці: «Хтось втратить феноменальну суму грошей. Ми не знаємо, хто саме, але багато людей зароблять феноменальну суму грошей». Він упевнений, що OpenAI зможе витримати можливий обвал і навіть планує витратити трильйони доларів на будівництво дата-центрів у найближчому майбутньому.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.