Творець ChatGPT визнав штучний інтелект фінансовою бульбашкою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Творець ChatGPT визнав штучний інтелект фінансовою бульбашкою

Фінтех і Картки
30
Творець ChatGPT визнав штучний інтелект фінансовою бульбашкою
Творець ChatGPT визнав штучний інтелект фінансовою бульбашкою
Незважаючи на це, він упевнений, що OpenAI зможе витримати можливий обвал. «Хтось втратить феноменальну суму грошей. Ми не знаємо, хто саме, але багато людей зароблять феноменальну суму грошей», — каже голова компанії.
Генеральний директор та один із засновників OpenAI Сем Альтман заявив, що нинішній ажіотаж навколо штучного інтелекту має ознаки фінансової бульбашки. В інтерв’ю The Verge він порівняв ситуацію з дотком-бумом 1990-х, коли вартість інтернет-стартапів стрімко зросла, а згодом різко впала.
«Коли виникають бульбашки, розумні люди надмірно захоплюються зерном істини, — сказав Альтман. — Технології були справді важливими. Інтернет був дійсно великою справою. Люди надмірно захоплювалися».
Він також розкритикував високі оцінки стартапів, які мають лише кілька співробітників і ідею: «Це нераціональна поведінка. Хтось на цьому обпече руки».
Попри ризики, Альтман вважає, що загалом розвиток ШІ принесе користь економіці: «Хтось втратить феноменальну суму грошей. Ми не знаємо, хто саме, але багато людей зароблять феноменальну суму грошей». Він упевнений, що OpenAI зможе витримати можливий обвал і навіть планує витратити трильйони доларів на будівництво дата-центрів у найближчому майбутньому.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems