Mercedes зніме з виробництва одразу два електромобілі (фото)
Mercedes EQE та EQE SUV є доволі новими електрокарами, представленими в 2021—2022 роках, проте їх виробництво припинять достроково.
Про це стало відомо британському виданню Autocar.
У чому причина
Електромобіль Mercedes EQE припинять збирати на заводі у Бремені, а кросовер EQE SUV перестануть випускати у США в наступному році.
Зазначається, що німецький автовиробник навіть відмовився від планового оновлення моделей посеред їхнього життєвого циклу.
Причин для відмови від відносно нових електрокарів дві. По-перше, вони не надто популярні.
Приміром, у США за 2024 рік попит на них обвалився одразу на 39%: сумарно продали лише 11 660 Mercedes EQE і EQE SUV.
По-друге, невдовзі дебютують сучасніші та досконаліші електромобілі Mercedes-Benz.
Вони використовуватимуть новітню платформу MB. EA-M, тому матимуть більший запас ходу та підтримуватимуть надшвидку 800-вольтну зарядку.
Зокрема, вже за тиждень на автошоу IAA в Мюнхені дебютує електрокросовер Mercedes GLC EQ із більшим запасом ходу та просторішим багажником, аніж в EQE SUV.
На 2026 рік заплановано дебют седана Mercedes C-Class EQ, а на 2027 — більшого E-Class EQ.
Хочу вигідно придбати автоцивілку
Поділитися новиною
Також за темою
Mercedes зніме з виробництва одразу два електромобілі (фото)
Серпень став рекордним місяцем для ринку нових автомобілів
Презентовано оновлений кросовер Kia Sportage 2025 року
В Японії дебютував новий Toyota Aqua 2026 (фото, відео)
Tesla представила нову Model Y Performance (фото, відео)
Xiaomi відкликає 146 тис. повербанків