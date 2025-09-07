0 800 307 555
Mercedes зніме з виробництва одразу два електромобілі (фото)

Технології&Авто
49
Mercedes зніме з виробництва одразу два електромобілі (фото)
Mercedes зніме з виробництва одразу два електромобілі (фото), Фото: Mercedes-Benz
Mercedes EQE та EQE SUV є доволі новими електрокарами, представленими в 2021—2022 роках, проте їх виробництво припинять достроково.
Про це стало відомо британському виданню Autocar.

У чому причина

Електромобіль Mercedes EQE припинять збирати на заводі у Бремені, а кросовер EQE SUV перестануть випускати у США в наступному році.
Зазначається, що німецький автовиробник навіть відмовився від планового оновлення моделей посеред їхнього життєвого циклу.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Причин для відмови від відносно нових електрокарів дві. По-перше, вони не надто популярні.
Приміром, у США за 2024 рік попит на них обвалився одразу на 39%: сумарно продали лише 11 660 Mercedes EQE і EQE SUV.
По-друге, невдовзі дебютують сучасніші та досконаліші електромобілі Mercedes-Benz.
Вони використовуватимуть новітню платформу MB. EA-M, тому матимуть більший запас ходу та підтримуватимуть надшвидку 800-вольтну зарядку.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Зокрема, вже за тиждень на автошоу IAA в Мюнхені дебютує електрокросовер Mercedes GLC EQ із більшим запасом ходу та просторішим багажником, аніж в EQE SUV.
На 2026 рік заплановано дебют седана Mercedes C-Class EQ, а на 2027 — більшого E-Class EQ.

За матеріалами:
Фокус
Авто
