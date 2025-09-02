Автомобільні мита Трампа коштували Mercedes $420 млн — ЗМІ 02.09.2025, 02:22 — Технології&Авто

Автомобільні мита Трампа коштували Mercedes $420 млн — ЗМІ

Тривала торгова суперечка між Вашингтоном і Брюсселем щодо автомобільних мит створює серйозні ризики для світових автовиробників. Mercedes-Benz звернувся до адміністрації Дональда Трампа та Європейського Союзу з проханням укласти торговельну угоду та знизити ставки мит на імпортовані авто.

Про це пише AutoBlog

Мита тиснуть на бізнес

Європейські автовиробники зараз сплачують мито 27,5%, хоча США вже погодилися знизити його до 15% після того, як ЄС відкрив свій ринок для низки американських товарів.

Головний технічний директор Mercedes-Benz Group AG Маркус Шефер у коментарі Bloomberg попередив: без постійного рішення ціни на авто зростатимуть, а виробництво можуть переносити, що загрожує робочим місцям і промисловості в Європі.

«Ситуація має серйозний вплив. Ми сподіваємося, що обидві сторони знайдуть рішення протягом наступних тижнів. Воно вкрай необхідне», — наголосив Шефер.

У другому кварталі 2025 року продажі компанії впали до 453,7 тис. авто — на 9% менше, ніж торік. На ринку США спад ще більший — 12%. За підрахунками виробника, сама лише митна суперечка коштувала Mercedes-Benz близько $420 млн квартального прибутку.

Через додаткові збори компанія була змушена піднімати ціни, знижуючи прибутковість, тоді як конкуренти на кшталт BMW отримують переваги завдяки локальному виробництву.

Додатковий виклик — Китай

Mercedes-Benz також страждає від китайських обмежень на експорт критично важливих мінералів для електродвигунів та інших компонентів.

«За допомогою наших китайських постачальників нам вдалося уникнути перебоїв завдяки буферним запасам та альтернативним постачальникам, але ми не можемо гарантувати це вічно», — визнав Шефер.

Читайте також Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів

Зазначимо, що ЄС вже почав скасовувати мита на низку промислових товарів США, натомість Вашингтон пообіцяв знизити тарифи на європейські авто до 15%.

В лютому 2025 року Дональд Трамп різко заявив, що «Європейський Союз створений, щоб обдурити США», та пов’язав торговельні заходи з проблемою дефіциту торгівлі. За даними Бюро перепису населення США, цей дефіцит у 2024 році сягнув $235 млрд.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.