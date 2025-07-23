Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів

Технології&Авто
53
Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів
Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів
Сотні тисяч автомобілів «Мерседес» оснащені подушками безпеки, які можуть травмувати пасажирів у разі аварії.
Як повідомляє Tagesspiegel з посиланням на дані Федерального управління автомобільного транспорту ФРН, існує небезпека вибуху газогенератора Airbag та відриву металевих деталей.
Автовиробник відкликає 223 тисячі автомобілів Viano і Vito, які були випущені в період з грудня 2002 року до лютого 2006 року. І у яких встановлено модуль подушки безпеки виробництва фірми Takata.
Після отримання письмового повідомлення про відкликання власникам зазначених моделей авто слід звернутися до сервісного центру Mercedes-Benz. Заміна деталі буде здійснена безкоштовно і триватиме щонайбільше одну годину.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems