Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів — Finance.ua

Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів Сьогодні 22:05 — Технології&Авто

Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів

Сотні тисяч автомобілів «Мерседес» оснащені подушками безпеки, які можуть травмувати пасажирів у разі аварії.

Як повідомляє Tagesspiegel з посиланням на дані Федерального управління автомобільного транспорту ФРН, існує небезпека вибуху газогенератора Airbag та відриву металевих деталей.

Автовиробник відкликає 223 тисячі автомобілів Viano і Vito, які були випущені в період з грудня 2002 року до лютого 2006 року. І у яких встановлено модуль подушки безпеки виробництва фірми Takata.

Після отримання письмового повідомлення про відкликання власникам зазначених моделей авто слід звернутися до сервісного центру Mercedes-Benz. Заміна деталі буде здійснена безкоштовно і триватиме щонайбільше одну годину.

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