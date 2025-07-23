Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів — Finance.ua

Mercedes-Benz відкликає 223 тисячі автомобілів
Сотні тисяч автомобілів «Мерседес» оснащені подушками безпеки, які можуть травмувати пасажирів у разі аварії.
Як повідомляє Tagesspiegel з посиланням на дані Федерального управління автомобільного транспорту ФРН, існує небезпека вибуху газогенератора Airbag та відриву металевих деталей.
Автовиробник відкликає 223 тисячі автомобілів Viano і Vito, які були випущені в період з грудня 2002 року до лютого 2006 року. І у яких встановлено модуль подушки безпеки виробництва фірми Takata.
Після отримання письмового повідомлення про відкликання власникам зазначених моделей авто слід звернутися до сервісного центру Mercedes-Benz. Заміна деталі буде здійснена безкоштовно і триватиме щонайбільше одну годину.
Поділитися новиною