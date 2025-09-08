0 800 307 555
Apple планує створити власний ШІ-пошуковик для Siri — може працювати на базі Google Gemini

Компанія Apple Inc. планує запустити вже наступного року власний пошуковий інструмент на базі штучного інтелекту з технологією Gemini від Google.
Про це повідомило Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Цей крок посилить конкуренцію з такими гігантами, як OpenAI і Perplexity AI Inc.
Розробка має внутрішню назву World Knowledge Answers і розглядається в Apple як answer engine — система, що збиратиме відповіді з інтернету на зразок ChatGPT, AI Overviews у Google Search та нових AI-застосунків. Надалі функцію планують додати до браузера Safari та Spotlight на iPhone.
Оновлена Siri зможе працювати з текстом, фото, відео та місцевими даними, а також пропонувати AI-резюме результатів пошуку. Це стане частиною масштабного редизайну голосового асистента, який давно очікували користувачі.
Нова Siri має стати доступною навесні 2026 року в межах оновлення iOS 26.4 (внутрішня назва — Luck E).
Apple також готує візуальний редизайн Siri та окремого AI-агента для здоров’я, який планують інтегрувати в платну підписку з 2026 року.
Частина базової технології для нової Siri може бути надана Google, давнім партнером Apple у сфері інтернет-пошуку. Цього тижня компанії уклали офіційну угоду, за якою Apple тестуватиме розроблену Google модель ШІ для свого голосового помічника.
Водночас Apple розглядала й інші варіанти, включно з Anthropic Claude, але віддала перевагу співпраці з Google через вигідніші умови.
За матеріалами:
Ain.Ua
