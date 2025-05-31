BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото) — Finance.ua

BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото) Сьогодні 06:18 — Технології&Авто

BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото)

Компанія BMW на щорічному конкурсі елегантності Villa d’Este 2025 презентувала автомобіль BMW Concept Speedtop, побудований на базі купе 8-Series. Модель буде випущена малою серією.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Тридверний BMW Concept Speedtop має оригінальний дах. Багажник розділений на два відсіки: верхня частина має високу підлогу, встановлену на рівні порога третіх дверей, а нижня йде далі до салону і обладнана бічними нішами.

У інтер’єрі для обробки використані найдорожчі матеріали, включаючи натуральну шкіру.

Сидінь лише два, за ними обладнані ніші, в які помістяться сумки італійської фірми Schedoni, скроєні спеціально для цієї машини та входять до комплекту.

Заявлено, що BMW Concept Speedtop оснащений найпотужнішим у гамі двигуном V8.

Це означає, що за основу взято модифікацію M 8 Competition, у якої бітурбомотор на 4,4 л видає 625 к.с. та 750 Нм.

Про якісь технічні доробки не сказано. Натомість одразу оголошено тираж: буде випущено 70 машин, і на них вже відкрито прийом замовлень.

Вартість кожної машини перевищить 500 тисяч євро. Випуск дрібносерійних ексклюзивних моделей стане постійним завданням підрозділу BMW M, оскільки такі машини піднімають статус та позиціонування бренду.

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