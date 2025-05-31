BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото)

Технології&Авто
141
BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото)
BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото)
Компанія BMW на щорічному конкурсі елегантності Villa d’Este 2025 презентувала автомобіль BMW Concept Speedtop, побудований на базі купе 8-Series. Модель буде випущена малою серією.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Тридверний BMW Concept Speedtop має оригінальний дах. Багажник розділений на два відсіки: верхня частина має високу підлогу, встановлену на рівні порога третіх дверей, а нижня йде далі до салону і обладнана бічними нішами.
BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото)
У інтер’єрі для обробки використані найдорожчі матеріали, включаючи натуральну шкіру.
Сидінь лише два, за ними обладнані ніші, в які помістяться сумки італійської фірми Schedoni, скроєні спеціально для цієї машини та входять до комплекту.
BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото)
Заявлено, що BMW Concept Speedtop оснащений найпотужнішим у гамі двигуном V8.
Це означає, що за основу взято модифікацію M8 Competition, у якої бітурбомотор на 4,4 л видає 625 к.с. та 750 Нм.
BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (фото)
Про якісь технічні доробки не сказано. Натомість одразу оголошено тираж: буде випущено 70 машин, і на них вже відкрито прийом замовлень.
Вартість кожної машини перевищить 500 тисяч євро. Випуск дрібносерійних ексклюзивних моделей стане постійним завданням підрозділу BMW M, оскільки такі машини піднімають статус та позиціонування бренду.
Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems