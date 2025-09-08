0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 сімейних авто, які рідко ламаються та не спустошують гаманець

Технології&Авто
54
ТОП-5 сімейних авто, які рідко ламаються та не спустошують гаманець
ТОП-5 сімейних авто, які рідко ламаються та не спустошують гаманець
Коли в сім’ї з’являються діти, спортивне купе швидко поступається місцем мінівену чи кросоверу. Тут на перший план виходить не дизайн, а надійність та витрати на сервіс. Експерти видання GO зібрали моделі, які часто рекомендують самі механіки.

Toyota RAV4

Цей кросовер роками утримує репутацію витривалого авто. Особливо виділяють версії 2019−2023 років. Як пояснив Марк Скірвін, співзасновник компанії з розборки авто Cash Auto Salvage, у цих машин простіша електроніка, а отже менше шансів на збої. Запчастини завжди під рукою, а ремонти не б’ють по кишені. Нові моделі стартують від 30 645 доларів, або близько 1,28 млн грн.

Honda CR-V

Головний суперник RAV4 серед компактних SUV. За словами Скірвіна, серед CR-V зразків 2017—2022 років менше 5% мають проблеми з мотором чи коробкою. У більшості випадків авто опиняються на розборці після аварій або потопів. Ціна нових — від 31 495 доларів (1,31 млн грн).

Honda Odyssey

Мінівен для великих родин. Три ряди сидінь і перевірений 3,5-літровий V6 з системою керування циліндрами, що економить пальне. Майстер Алан Гелфанд із сервісу German Car Depot наголошує: механізми дверей і навісне обладнання у Odyssey служать роками без раптових поломок. Вартість нової моделі — від 43 670 доларів (1,82 млн грн).
Читайте також

Toyota Sienna

Ще один мінівен, але трохи дешевший — від 40 635 доларів (1,7 млн грн). Має гібридну версію, що дозволяє витрачати менше пального. Трансмісія e-CVT закрита конструкцією, яка не потребує обслуговування. Плюс зручний низький поріг та складані сидіння для перевезення меблів чи спортивного спорядження.

Hyundai Palisade

Альтернатива мінівену — трирядний SUV. Він потрапив до рейтингу Kelley Blue Book серед кращих сімейних авто. Автожурналіст Ендрю Френкс відзначає: Palisade отримав добру репутацію вже з першого року виробництва, а довга гарантія додає впевненості. Ціна стартує з 38 695 доларів (1,61 млн грн).
Ці п’ять моделей мають різний формат — від кросоверів до мінівенів. Але їх об’єднує одне: водії рідше бачать майстрів СТО, а сім’ї отримують спокій на довгі роки.
За матеріалами:
Твоя машина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems