ТОП-5 сімейних авто, які рідко ламаються та не спустошують гаманець

Коли в сім’ї з’являються діти, спортивне купе швидко поступається місцем мінівену чи кросоверу. Тут на перший план виходить не дизайн, а надійність та витрати на сервіс. Експерти видання GO зібрали моделі, які часто рекомендують самі механіки.

Toyota RAV4

Цей кросовер роками утримує репутацію витривалого авто. Особливо виділяють версії 2019−2023 років. Як пояснив Марк Скірвін, співзасновник компанії з розборки авто Cash Auto Salvage, у цих машин простіша електроніка, а отже менше шансів на збої. Запчастини завжди під рукою, а ремонти не б’ють по кишені. Нові моделі стартують від 30 645 доларів, або близько 1,28 млн грн.

Honda CR-V

Головний суперник RAV4 серед компактних SUV. За словами Скірвіна, серед CR-V зразків 2017—2022 років менше 5% мають проблеми з мотором чи коробкою. У більшості випадків авто опиняються на розборці після аварій або потопів. Ціна нових — від 31 495 доларів (1,31 млн грн).

Honda Odyssey

Мінівен для великих родин. Три ряди сидінь і перевірений 3,5-літровий V6 з системою керування циліндрами, що економить пальне. Майстер Алан Гелфанд із сервісу German Car Depot наголошує: механізми дверей і навісне обладнання у Odyssey служать роками без раптових поломок. Вартість нової моделі — від 43 670 доларів (1,82 млн грн).

Toyota Sienna

Ще один мінівен, але трохи дешевший — від 40 635 доларів (1,7 млн грн). Має гібридну версію, що дозволяє витрачати менше пального. Трансмісія e-CVT закрита конструкцією, яка не потребує обслуговування. Плюс зручний низький поріг та складані сидіння для перевезення меблів чи спортивного спорядження.

Hyundai Palisade

Альтернатива мінівену — трирядний SUV. Він потрапив до рейтингу Kelley Blue Book серед кращих сімейних авто. Автожурналіст Ендрю Френкс відзначає: Palisade отримав добру репутацію вже з першого року виробництва, а довга гарантія додає впевненості. Ціна стартує з 38 695 доларів (1,61 млн грн).

Ці п’ять моделей мають різний формат — від кросоверів до мінівенів. Але їх об’єднує одне: водії рідше бачать майстрів СТО, а сім’ї отримують спокій на довгі роки.

