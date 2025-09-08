Уряд розробляє концепцією розвитку електрозарядної мережі

0 800 307 555
Технології&Авто
У Кабінеті міністрів працюють над Концепцією розвитку електрозарядної мережі. Цього вимагають потреби внутрішнього ринку та євроінтеграційні норми.
Про це пише Центр транспортних стратегій.
За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, попит на електромобілі в Україні зростає.
Так, із 2021 до 2025 року в країну ввезено майже 200 тисяч електрокарів усіх типів. Але в уряді й досі не мають повної картини щодо кількості зарядних станцій, каже Деркач.
Нині у Мінрозвитку працюють і над дослідженням стану мережі.
«Європейський Союз визначив електромобільність як ключовий пріоритет у транспортній політиці, і ми повинні розвивати інфраструктуру на рівні з нашими сусідами», — наголосив заступник міністра.
Люди готові купувати електромобілі, але головний стримуючий фактор — страх, що «ніде зарядити», переконаний він. Доступна й розгалужена мережа зарядок зніме ці бар’єри й дасть обирати сучасний, економний і екологічний транспорт.
Водночас, зауважують в уряді, розбудова зарядної інфраструктури — це робочі місця: виробництво обладнання, монтаж, обслуговування, ІТ-рішення.
Для бізнесу електромобілі означають дешевшу логістику, особливо у містах і приміських перевезеннях. Це стосується і громадського транспорту, де електротяга допомагає зменшити шум і викиди.
Нагадаємо, за даними Головного сервісного центру МВС, українці все частіше обирають електромобілі: у 2024 році в сервісних центрах МВС зареєстрували майже на 40% більше електромобілів, ніж роком раніше. Якщо аналізувати дані цього року, то за вісім місяців 2025 уже зареєстровано 47 307 електромобілів. Враховуючи дані минулих років, кількість електрокарів на українських дорогах буде зростати.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
АвтоКабмін
