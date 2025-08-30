Імпорт електрокарів зріс на 38% за рік: ТОП країн-постачальників — Finance.ua
Імпорт електрокарів зріс на 38% за рік: ТОП країн-постачальників

За півроку в Україну було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше, ніж роком раніше. Загальна митна вартість цих авто склала $813,8 млн.
Про це повідомили в «Укравтопромі» з посиланням на дані Держстату.
З цієї кількості новими були 9,6 тис. авто. (+19%), а 33,1 тис. — вживані (+45%).
Загальна митна вартість нових електромобілів становила $232,1 млн, а імпорт вживаних електромобілів коштував — $581,7 млн.
Звідки ввозять нові електрокари:
  • Левову частку нових електромобілів (91%) було завезено з Китаю.
  • На другому місці Японія (4%).
  • На третьому — Німеччина (3%).
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (39%). Другий результат у Кореї — 17%, а третій у Німеччини — 15%.
Нагадаємо, за даними Інституту дослідження авторинку, якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях, при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у 378 грн.
