Імпорт електрокарів зріс на 38% за рік: ТОП країн-постачальників — Finance.ua

Імпорт електрокарів зріс на 38% за рік: ТОП країн-постачальників Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

Імпорт електрокарів зріс на 38% за рік: ТОП країн-постачальників

За півроку в Україну було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше, ніж роком раніше. Загальна митна вартість цих авто склала $813,8 млн.

Про це повідомили в «Укравтопромі» з посиланням на дані Держстату.

З цієї кількості новими були 9,6 тис. авто. (+19%), а 33,1 тис. — вживані (+45%).

Загальна митна вартість нових електромобілів становила $232,1 млн, а імпорт вживаних електромобілів коштував — $581,7 млн.

Звідки ввозять нові електрокари:

Левову частку нових електромобілів (91%) було завезено з Китаю.

На другому місці Японія (4%).

На третьому — Німеччина (3%).

Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (39%). Другий результат у Кореї — 17%, а третій у Німеччини — 15%.

378 грн. Нагадаємо, за даними Інституту дослідження авторинку, якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях, при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у

📌 У дорозі, на тренуванні чи за кермом? Слухайте аудіоновини на Finance.ua. Це можливість для тих, хто хоче бути в курсі усіх подій і не витрачати свій час на читання. Щоб увімкнути новину в аудіоформаті достатньо натиснути на зображення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.