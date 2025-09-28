Почему экономика Украины растет медленнее, чем прогнозировалось Сегодня 14:18 — Казна и Политика

Почему экономика Украины растет медленнее, чем прогнозировалось

По данным Госстата, во II квартале 2025 года ВВП Украины вырос всего на 0,8% (год-к-году), а за первое полугодие — на 0,9%. Чтобы по итогам года рост ВВП превысил прогнозируемые 2% или приблизился к 3%, во втором полугодии он должен увеличиться на маловероятные 3−4%.

Об этом заявили в Центре экономической стратегии.

Почему экономика Украины росла медленнее в первом полугодии

Эксперты объясняют медленный рост несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, на это повлияла война и ее последствия. Активные боевые действия, обстрелы промышленных объектов, инфраструктуры и жилья, расширение оккупированных территорий, а также дефицит рабочей силы сдерживают экономическую активность.

Во-вторых, уже второй год неблагоприятная погода снижает урожайность, а в сочетании с эффектом прошлогоднего запуска морского коридора это уменьшило объемы экспорта и грузооборот.

Еще одна причина — сокращение добывающей промышленности из-за остановки шахт в Покровске.

В то же время металлургическое производство росло благодаря импорту угля. Так же росли и те виды промышленности, которые связаны с оборонными заказами (производство оружия, ряд видов машиностроения и т. п. ).

Позитивные драйверы

При этом экономику поддерживает стабильный потребительский спрос — рост розничной торговли и пассажирских перевозок.

Активизировалось и строительство жилья и нежилых объектов.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2025 году вырастет на 2%. Такие ожидания выразил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев. Ранее Минэкономики и правительство прогнозировали рост на 2,7%.

Также прогноз Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) совместно с German Economic Team (GET) предусматривает , что в 2025 году ВВП Украины вырастет на 2%, а в 2026-м — на 2,8%. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,9% и 3,2% соответственно.

