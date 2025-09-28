0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему экономика Украины растет медленнее, чем прогнозировалось

Казна и Политика
11
Почему экономика Украины растет медленнее, чем прогнозировалось
Почему экономика Украины растет медленнее, чем прогнозировалось
По данным Госстата, во II квартале 2025 года ВВП Украины вырос всего на 0,8% (год-к-году), а за первое полугодие — на 0,9%. Чтобы по итогам года рост ВВП превысил прогнозируемые 2% или приблизился к 3%, во втором полугодии он должен увеличиться на маловероятные 3−4%.
Об этом заявили в Центре экономической стратегии.

Почему экономика Украины росла медленнее в первом полугодии

Эксперты объясняют медленный рост несколькими ключевыми факторами.
Читайте также
Во-первых, на это повлияла война и ее последствия. Активные боевые действия, обстрелы промышленных объектов, инфраструктуры и жилья, расширение оккупированных территорий, а также дефицит рабочей силы сдерживают экономическую активность.
Во-вторых, уже второй год неблагоприятная погода снижает урожайность, а в сочетании с эффектом прошлогоднего запуска морского коридора это уменьшило объемы экспорта и грузооборот.
Еще одна причина — сокращение добывающей промышленности из-за остановки шахт в Покровске.
Читайте также
В то же время металлургическое производство росло благодаря импорту угля. Так же росли и те виды промышленности, которые связаны с оборонными заказами (производство оружия, ряд видов машиностроения и т. п.).

Позитивные драйверы

При этом экономику поддерживает стабильный потребительский спрос — рост розничной торговли и пассажирских перевозок.
Активизировалось и строительство жилья и нежилых объектов.
Напомним, реальный валовой внутренний продукт Украины в 2025 году вырастет на 2%. Такие ожидания выразил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев. Ранее Минэкономики и правительство прогнозировали рост на 2,7%.
Также прогноз Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) совместно с German Economic Team (GET) предусматривает, что в 2025 году ВВП Украины вырастет на 2%, а в 2026-м — на 2,8%. Это несколько ниже февральского прогноза, который предполагал рост на 2,9% и 3,2% соответственно.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems