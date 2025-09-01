Три ВВП страны: сколько денег нужно на восстановление Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Три ВВП страны: сколько денег нужно на восстановление Украины

Казна и Политика
36
Три ВВП страны: сколько денег нужно на восстановление Украины
Три ВВП страны: сколько денег нужно на восстановление Украины
Масштаб послевоенного восстановления Украины оценивается более чем в $524 млрд в течение следующих десяти лет. Эту цифру Всемирный банк обнародовал еще в декабре 2024 года.
Об этом напомнил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.
Для сравнения: эта сумма почти в три раза превышает ВВП Украины.
Гетманцев подчеркнул, что восстановление — это не только перспектива будущего, а процесс, который уже идет: речь идет о привлечении ресурсов, создании законодательных механизмов и развитии ключевых отраслей экономики.
Читайте также
В частности, среди таких шагов — формирование законодательной базы для спецрежима Defence City, которое должно расширить возможности украинской оборонной промышленности и стать толчком для смежных секторов экономики.
Гетманцев назвал восстановление Украины «самым масштабным проектом современности без аналогов со времен Второй мировой войны и Плана Маршалла».
«Вижу, что именно цифра более полутриллиона долларов на выходных активно разошлась в СМИ и соцсетях. Несмотря на то, что данные обнародованы еще полгода назад, они действительно впечатляют. Ведь восстановление Украины — сверхмасштабный проект современности. Никаких аналогов со времен Второй мировой и Плана Маршалла», — написал Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • ранее в украинском Минфине называли аналогичную сумму, необходимую для восстановления. Там уточнили, что эта сумма предполагает не только компенсацию разрушенного, но и финансирование проектов, необходимых для модернизации украинской экономики;
  • получить финансирование Украина планирует из разных источников. К примеру, за счет замороженных российских активов, общий объем которых составляет около $300 миллиардов, а также с помощью государственных и частных инвестиций;
  • в феврале Всемирный банк заключил, что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов. За 2024 год этот показатель вырос на 38 млрд долларов;
  • по подсчетам Bloomberg, Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановить инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems