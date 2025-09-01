Три ВВП страны: сколько денег нужно на восстановление Украины — Finance.ua

Три ВВП страны: сколько денег нужно на восстановление Украины
Масштаб послевоенного восстановления Украины оценивается более чем в $524 млрд в течение следующих десяти лет. Эту цифру Всемирный банк обнародовал еще в декабре 2024 года.
Об этом напомнил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.
Для сравнения: эта сумма почти в три раза превышает ВВП Украины.
Гетманцев подчеркнул, что восстановление — это не только перспектива будущего, а процесс, который уже идет: речь идет о привлечении ресурсов, создании законодательных механизмов и развитии ключевых отраслей экономики.
В частности, среди таких шагов — формирование законодательной базы для спецрежима Defence City, которое должно расширить возможности украинской оборонной промышленности и стать толчком для смежных секторов экономики.
Гетманцев назвал восстановление Украины «самым масштабным проектом современности без аналогов со времен Второй мировой войны и Плана Маршалла».
«Вижу, что именно цифра более полутриллиона долларов на выходных активно разошлась в СМИ и соцсетях. Несмотря на то, что данные обнародованы еще полгода назад, они действительно впечатляют. Ведь восстановление Украины — сверхмасштабный проект современности. Никаких аналогов со времен Второй мировой и Плана Маршалла», — написал Гетманцев.
Справка Finance.ua:
- ранее в украинском Минфине называли аналогичную сумму, необходимую для восстановления. Там уточнили, что эта сумма предполагает не только компенсацию разрушенного, но и финансирование проектов, необходимых для модернизации украинской экономики;
- получить финансирование Украина планирует из разных источников. К примеру, за счет замороженных российских активов, общий объем которых составляет около $300 миллиардов, а также с помощью государственных и частных инвестиций;
- в феврале Всемирный банк заключил, что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов. За 2024 год этот показатель вырос на 38 млрд долларов;
- по подсчетам Bloomberg, Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановить инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием.
