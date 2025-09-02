Зеленский подписал закон, который вводит экспортную пошлину на сою и рапс — Finance.ua

Зеленский подписал закон, который вводит экспортную пошлину на сою и рапс
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 13157, содержащий так называемые соевые правки, которые вводят экспортные пошлины на сою и рапс.
Об этом говорится на странице законопроекта.
Что меняет
Установление экспортных пошлин в размере 10% стоимости семян сои и рапса или кользы (один из видов рапса) для трейдеров.
Размер пошлины будет поэтапно уменьшаться с 1 января 2030 года, пока не достигнет 5%. Пошлины не нужно платить, если экспорт осуществляется не через трейдера, а напрямую производителем или аграрным кооперативом.
Документ также включает поправку о создании Государственного фонда поддержки сельскохозяйственных производителей, который будут наполнять поступлениями от экспортных пошлин на сою и рапс.
По мнению представителей власти, эта инициатива должна стимулировать развитие переработки сои и рапса, а значит — увеличивать добавленную стоимость продукции.
Кроме того, пошлина поможет бороться со схемами вывода валютной выручки из страны, который осуществляется через «серый» экспорт агропродукции.
