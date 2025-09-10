Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине более чем на $2 млрд Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине более чем на $2 млрд

Канада объявила о новом пакете поддержки Украины более чем на $2 миллиарда канадских долларов.

Об этом заявил министр национальной обороны Дэвид МакГинти в ходе 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 9 сентября в виртуальном формате с участием около 50 стран, говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

Новый пакет содержит:

$835 млн — бронетехника, медицинское оборудование, запчасти, стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка, дроны и другое оборудование;

$680 млн (500 млн долл. США) — пакет техники из списка приоритетов НАТО для усиления украинских ПВО и других оборонных нужд;

$220 млн — на дроны, противодроновые системы и средства РЭБ, в том числе в совместных проектах украинских и канадских компаний;

$165 млн — на поддержку коалиций в рамках Контактной группы;

$100 млн — на закупку боеприпасов через Чешскую инициативу.

МакГинти также подтвердил, что в Украину уже следуют восемь бронированных машин поддержки (ACSVs), а все 50, обещанные в 2023 году, будут доставлены до конца 2025-го.

Канада подчеркнула, что и дальше будет работать с союзниками для обеспечения Украины необходимой помощью для защиты от российской агрессии.

