Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине более чем на $2 млрд
Канада объявила о новом пакете поддержки Украины более чем на $2 миллиарда канадских долларов.
Об этом заявил министр национальной обороны Дэвид МакГинти в ходе 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 9 сентября в виртуальном формате с участием около 50 стран, говорится в сообщении на сайте правительства Канады.
Новый пакет содержит:
- $835 млн — бронетехника, медицинское оборудование, запчасти, стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка, дроны и другое оборудование;
- $680 млн (500 млн долл. США) — пакет техники из списка приоритетов НАТО для усиления украинских ПВО и других оборонных нужд;
- $220 млн — на дроны, противодроновые системы и средства РЭБ, в том числе в совместных проектах украинских и канадских компаний;
- $165 млн — на поддержку коалиций в рамках Контактной группы;
- $100 млн — на закупку боеприпасов через Чешскую инициативу.
МакГинти также подтвердил, что в Украину уже следуют восемь бронированных машин поддержки (ACSVs), а все 50, обещанные в 2023 году, будут доставлены до конца 2025-го.
Канада подчеркнула, что и дальше будет работать с союзниками для обеспечения Украины необходимой помощью для защиты от российской агрессии.
Поделиться новостью
Также по теме
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине более чем на $2 млрд
Украина получила от ЕС 1 млрд евро за счет замороженных российских активов
В Украине упростили ввоз оборудования для инвестпроектов со значительными вложениями — детали
Украина обратилась в МВФ с официальным запросом о новой программе сотрудничества
Правительство вводит одноразовую аттестацию таможенников
В пяти городах Украины сохраняется риск срыва отопительного сезона