Правительство вводит одноразовую аттестацию таможенников

Казна и Политика
Кабинет Министров принял новый порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов. Документ призван обеспечить добропорядочность и профессиональную компетентность работников Государственной таможенной службы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как будет проходить аттестация

Аттестация будет одноразовой. Ее цель — подтвердить, что таможенники имеют квалификацию, отвечающую высоким стандартам работы.
Процесс будет включать три этапа:
  • тестирование на знание Конституции Украины, таможенного и антикоррупционного законодательства;
  • тест на логику и способность работать с информацией;
  • собеседование для комплексной оценки профессиональной компетентности и добропорядочности.
Особое внимание уделяется прозрачности и объективности. Все этапы будут фиксироваться с помощью непрерывной видео- и аудиозаписи, а результаты каждого этапа будут публиковаться на официальном сайте Гостаможслужбы.
Отказ от прохождения аттестации или ее неуспешное прохождение является основанием прекращения государственной службы. Это должно обновить кадровый состав и устранить неблагополучных работников.
Напомним, в Украине уже реализовано более четверти стратегических инициатив таможенного компонента Национальной стратегии доходов на 2024−2030 годы.
В мае Кабинет Министров утвердил постановление «Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов». Правительство реформирует систему зарплат, привязав размер вознаграждения к уровню профессиональной компетентности, опыту и результатам работы.
Должностные оклады таможенников теперь привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, ежегодно устанавливаемому законом. То есть рост зарплат зависит от возможностей бюджета и общего состояния экономики.
По материалам:
Finance.ua
