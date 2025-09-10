Правительство вводит одноразовую аттестацию таможенников Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Правительство вводит одноразовую аттестацию таможенников

Кабинет Министров принял новый порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов. Документ призван обеспечить добропорядочность и профессиональную компетентность работников Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как будет проходить аттестация

Аттестация будет одноразовой. Ее цель — подтвердить, что таможенники имеют квалификацию, отвечающую высоким стандартам работы.

Процесс будет включать три этапа:

тестирование на знание Конституции Украины, таможенного и антикоррупционного законодательства;

тест на логику и способность работать с информацией;

собеседование для комплексной оценки профессиональной компетентности и добропорядочности.

Особое внимание уделяется прозрачности и объективности. Все этапы будут фиксироваться с помощью непрерывной видео- и аудиозаписи, а результаты каждого этапа будут публиковаться на официальном сайте Гостаможслужбы.

Отказ от прохождения аттестации или ее неуспешное прохождение является основанием прекращения государственной службы. Это должно обновить кадровый состав и устранить неблагополучных работников.

Напомним, в Украине уже реализовано более четверти стратегических инициатив таможенного компонента Национальной стратегии доходов на 2024−2030 годы.

В мае Кабинет Министров утвердил постановление «Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов». Правительство реформирует систему зарплат, привязав размер вознаграждения к уровню профессиональной компетентности, опыту и результатам работы.

Должностные оклады таможенников теперь привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, ежегодно устанавливаемому законом. То есть рост зарплат зависит от возможностей бюджета и общего состояния экономики.

