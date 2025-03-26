Минфин рассчитывает на новый таможенный кодекс в 2026 году — Finance.ua

Минфин рассчитывает на новый таможенный кодекс в 2026 году Сегодня 12:27 — Казна и Политика

Минфин рассчитывает на новый таможенный кодекс в 2026 году

Проект нового Таможенного кодекса Украины на основе законодательства ЕС будет завершен до конца апреля 2025 года, а его окончательное одобрение Верховной Радой запланировано на январь 2026 года.

Об этом во время заседания Управляющего комитета по разработке нового Таможенного кодекса Украины сообщил заместитель Министра финансов Юрий Драганчук, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Все достижения в этом направлении, которые будут до 1 сентября, станут частью отчета 2025 года и повлияют на оценку готовности Украины к вступлению в ЕС.

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Заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов подчеркнул, что Таможенный кодекс является основой Таможенного союза, без которого вступление в ЕС невозможно. По его словам, подготовка нового кодекса сейчас является приоритетом для Гостаможслужбы, и первая версия документа должна быть готова к началу мая.

По словам директора Департамента таможенной политики Минфина Александра Москаленко, в апреле планируется закончить подготовку текста, в мае начать его перевод, а в июне текст будет передан для оценки экспертам DG TAXUD. В парламент законопроект поступит не позднее 31 августа, а в октябре его планируют рассмотреть в первом чтении, чтобы после доработки в январе 2026 года принять как закон. После принятия кодекса Украина будет ожидать оценки Европейского Союза, одновременно разрабатывая необходимые подзаконные акты.

«Наша цель — чтобы в 2027 году в Украине полностью заработало таможенное законодательство, соответствующее законодательству ЕС. Мы готовы к такому амбициозному подходу», — подчеркнул он.

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Отмечается, что такой таймлайн утвержден решением Управляющего комитета по подготовке нового Таможенного кодекса Украины на основе Таможенного кодекса ЕС

Кроме того, представитель DG TAXUD Томаш Михалек подтвердил готовность предоставлять технические консультации украинской стороне и экспертизу разработанных документов.

Как сообщалось, разработка Таможенного кодекса началась в марте 2024 г. и направлена ​​на выполнение требований к Украине как стране-кандидатке на вступление в ЕС. Для этого сформировано 15 рабочих групп, в состав которых вошли представители Минфина, Гостаможслужбы, эксперты Программы ЕС по поддержке системы управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) и Проектного офиса реформ при Минфине.

Укрінформ По материалам:

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