Рада разрешила конфискацию автомобилей за нарушение таможенных правил — Finance.ua

Рада разрешила конфискацию автомобилей за нарушение таможенных правил Сегодня 09:17

Рада разрешила конфискацию автомобилей за нарушение таможенных правил

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10257, предложенный Кабинетом Министров в ноябре 2023 года, о внесении изменений в Таможенный кодекс об административной ответственности за нарушение таможенных правил. «За» проголосовали 265 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроектом предлагается:

конфискация транспортных средств, которые использовались для нарушения таможенных правил или перевозки товаров через границу вне таможенных пунктов;

конфискация транспортных средств с тайниками для сокрытия товаров от таможенного контроля;

конфискация товаров и транспортных средств, которые непосредственно были предметами нарушений.

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Как объясняют инициаторы, цель законопроекта — обеспечение эффективного контроля за соблюдением таможенного законодательства и повышения ответственности за нарушение таможенных правил путем дополнения Таможенного кодекса Украины нормой о возможности конфискации автомобиля как дополнительного административного взыскания.

Кроме того, предлагается дополнить Таможенный кодекс Украины отдельной статьей, которая предусматривает следующее:

в случае совершения правонарушения, связанного с нарушением таможенных правил, конфискация транспортного средства применима как дополнительное административное взыскание;

конфискация автомобиля возможна, если транспортное средство использовалось для перевозки товаров, ставших объектом нарушения таможенных правил или если оно является частью схемы уклонения от уплаты таможенных платежей.

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Отмечается, что применение конфискации в качестве дополнительного взыскания возможно только по решению суда. Автомобиль может быть конфискован, если его использование доказано в контексте правонарушения.

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