Таможенники рассказали, сколько Украина импортировала беспилотников и запчастей к ним — Finance.ua

Таможенники рассказали, сколько Украина импортировала беспилотников и запчастей к ним Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Таможенники рассказали, сколько Украина импортировала беспилотников и запчастей к ним

За первые два месяца 2025 года в Украину были ввезены беспилотники на общую сумму $232,3 млн и компоненты к ним — на $43,4 млн.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба в комментарии Укринформу.

Согласно предоставленной информации, за январь-февраль 2025 года в Украину было импортировано 297,1 т беспилотных летальных аппаратов на общую сумму $232,36 млн.

Кроме того, за указанный период было ввезено товаров по коду 8807 «Части летательных аппаратов товарных позиций 8801, 8802 или 8806» на $43,42 млн.

В прошлом году, по данным Гостаможслужбы, в Украину было ввезено беспилотников на $1,17 млрд, а компонентов к ним — на $134,8 млн.

В 2023 году импорт дронов и комплектующих составил соответственно $440,7 млн ​​и $16,86 млн.

Таможенники также сообщили об объеме ввозимых товаров военного и двойного назначения. Так, за два месяца текущего года они были ввезены на $817,5 млн, в 2024 году — на $7,03 млрд, в 2023 году — на $5,71 млрд.

Как отметили в Гостаможслужбе, информация об объемах импорта сформирована по сведениям из электронных копий таможенных деклараций, таможенное оформление по которым завершено и которые включены в статистический импорт.

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В настоящее время законодательством предусмотрено применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе запрашиваемых товаров на таможенную территорию Украины.

Как сообщалось, в феврале 2023 года правительство упростило ввоз в Украину товаров военного и двойного назначения. В частности, в перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться физическими и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля, добавили БпЛА, их комплектующие, средства управления, камеры, приборы ночного и телевизионного видения, оптические прицелы для оружия, глушители, съемные обоймы, технологии для разработки, производства, ремонта изделий военного назначения.

Укрінформ По материалам:

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