Минобороны утвердило квалификационные уровни операторов БпЛА — Finance.ua

Минобороны утвердило квалификационные уровни операторов БпЛА Сегодня 06:34 — Казна и Политика

Минобороны утвердило квалификационные уровни операторов БпЛА

Министерство обороны разработало систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов, состоящую из четырех базовых квалификационных уровней (БКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Каждый базовый квалификационный уровень содержит четкий список знаний, умений и компетенций оператора БпЛА.

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«Такая стандартизация позволит подразделениям эффективно взаимодействовать на фронте и максимально реализовать боевой потенциал беспилотных систем», — объясняют в Минобороны.

Начальный уровень БКУ I предназначен для управления микро- и мини-БПЛА. Он позволяет совершать визуальные полеты в воздушном пространстве классов E, F и G по классификации ICAO на высоте до 900 метров над землей.

Оператор должен понимать основы авиационной метеорологии, знать характеристики своего дрона и обладать базовыми навигационными навыками.

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Второй уровень БКУ II расширяет возможности управления малыми БпЛА I класса и добавляет доступ к воздушному пространству класса D на высоте до 1500 метров.

На этом уровне появляются требования к работе с радиолокационными станциями и расширенной планировке полетов с учетом ветра на разных высотах.

Уровень БКУ III открывает доступ к управлению тактическими БпЛА во всем воздушном пространстве, кроме класса А, на высоте до 5500 метров.

Оператор должен уметь управлять полетом по приборам, работать с системами распознавания и предотвращения столкновений, а также выполнять взлет и посадку на разных аэродромах.

Наивысший уровень БКУ IV дает право управлять оперативными и стратегическими БпЛА ІІІ класса в любом воздушном пространстве и при любых погодных условиях.

Оператор должен владеть навыками полета по приборам, работы со спутниковой связью и взаимодействия с органами управления воздушным движением.

Для полетов вне прямой видимости обязательно нужен уровень БКУ IV, независимо от размера дрона. Каждый последующий уровень включает все требования предыдущих и требует прохождения соответствующего обучения с демонстрацией практических навыков.

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