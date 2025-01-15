Минобороны утвердило квалификационные уровни операторов БпЛА — Finance.ua

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Минобороны утвердило квалификационные уровни операторов БпЛА

Казна и Политика
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Минобороны утвердило квалификационные уровни операторов БпЛА
Минобороны утвердило квалификационные уровни операторов БпЛА
Министерство обороны разработало систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов, состоящую из четырех базовых квалификационных уровней (БКУ).
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Каждый базовый квалификационный уровень содержит четкий список знаний, умений и компетенций оператора БпЛА.
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«Такая стандартизация позволит подразделениям эффективно взаимодействовать на фронте и максимально реализовать боевой потенциал беспилотных систем», — объясняют в Минобороны.
Начальный уровень БКУ I предназначен для управления микро- и мини-БПЛА. Он позволяет совершать визуальные полеты в воздушном пространстве классов E, F и G по классификации ICAO на высоте до 900 метров над землей.
Оператор должен понимать основы авиационной метеорологии, знать характеристики своего дрона и обладать базовыми навигационными навыками.
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Второй уровень БКУ II расширяет возможности управления малыми БпЛА I класса и добавляет доступ к воздушному пространству класса D на высоте до 1500 метров.
На этом уровне появляются требования к работе с радиолокационными станциями и расширенной планировке полетов с учетом ветра на разных высотах.
Уровень БКУ III открывает доступ к управлению тактическими БпЛА во всем воздушном пространстве, кроме класса А, на высоте до 5500 метров.
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Оператор должен уметь управлять полетом по приборам, работать с системами распознавания и предотвращения столкновений, а также выполнять взлет и посадку на разных аэродромах.
Наивысший уровень БКУ IV дает право управлять оперативными и стратегическими БпЛА ІІІ класса в любом воздушном пространстве и при любых погодных условиях.
Оператор должен владеть навыками полета по приборам, работы со спутниковой связью и взаимодействия с органами управления воздушным движением.
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Для полетов вне прямой видимости обязательно нужен уровень БКУ IV, независимо от размера дрона. Каждый последующий уровень включает все требования предыдущих и требует прохождения соответствующего обучения с демонстрацией практических навыков.
По материалам:
Finance.ua
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